La banda de indie pop escocesa Belle and Sebastian regresa a México este 12 y 13 de mayo en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX para celebrar sus 30 años.

Conciertos de Belle and Sebastian en los cuales interpretará completamente dos de sus discos más icónicos, Tigermilk el 12 de mayo y If You’re Feeling Sinister el 13 de mayo.

Así que si vas, te tenemos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en los conciertos de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Laura Itandehui
  • Setlist de canciones: Aproximadamente de 20 canciones en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de Belle and Sebastian en Teatro Metropólitan
Concierto de Belle and Sebastian en Teatro Metropólitan (OCESA)

Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo

El concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo tendrá en su setlist de canciones el disco completo de Tigermilk, así como otros grandes éxitos, por lo que los temas en vivo serían:

  1. The State I Am In
  2. Expectations
  3. She’s Losing It
  4. You’re Just a Baby
  5. Electronic Renaissance
  6. I Could Be Dreaming
  7. We Rule the School
  8. My Wandering Days Are Over
  9. I Don’t Love Anyone
  10. Mary Jo
  11. Fuck This Shit
  12. Another Sunny Day
  13. Sukie in the Graveyard
  14. Seymour Stein
  15. Dress Up in You
  16. Do You Follow
  17. The Boy With the Arab Strap
  18. I Want the World to Stop
  19. Funny Little Frog
  20. Lazy Line Painter Jane

Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 13 de mayo

Para el concierto de 13 de mayo de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan, la banda tocará su disco If You’re Feeling Sinister junto a otros populares temas, los cuales serán:

  1. The Stars of Track and Field
  2. Seeing Other People
  3. Me and the Major
  4. Like Dylan in the Movies
  5. The Fox in the Snow
  6. Get Me Away From Here, I’m Dying
  7. If You’re Feeling Sinister
  8. Mayfly
  9. The Boy Done Wrong Again
  10. Judy and the Dream of Horses
  11. Wrapped Up in Books
  12. Chickfactor
  13. A Summer Wasting
  14. Piazza, New York Catcher
  15. Stay Loose
  16. The Boy With the Arab Strap
  17. I Didn’t See It Coming
  18. This Is Just a Modern Rock Song
  19. Sleep the Clock Around