La banda de indie pop escocesa Belle and Sebastian regresa a México este 12 y 13 de mayo en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX para celebrar sus 30 años.
Conciertos de Belle and Sebastian en los cuales interpretará completamente dos de sus discos más icónicos, Tigermilk el 12 de mayo y If You’re Feeling Sinister el 13 de mayo.
Así que si vas, te tenemos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en los conciertos de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Laura Itandehui
- Setlist de canciones: Aproximadamente de 20 canciones en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche
Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo
El concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo tendrá en su setlist de canciones el disco completo de Tigermilk, así como otros grandes éxitos, por lo que los temas en vivo serían:
- The State I Am In
- Expectations
- She’s Losing It
- You’re Just a Baby
- Electronic Renaissance
- I Could Be Dreaming
- We Rule the School
- My Wandering Days Are Over
- I Don’t Love Anyone
- Mary Jo
- Fuck This Shit
- Another Sunny Day
- Sukie in the Graveyard
- Seymour Stein
- Dress Up in You
- Do You Follow
- The Boy With the Arab Strap
- I Want the World to Stop
- Funny Little Frog
- Lazy Line Painter Jane
Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 13 de mayo
Para el concierto de 13 de mayo de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan, la banda tocará su disco If You’re Feeling Sinister junto a otros populares temas, los cuales serán:
- The Stars of Track and Field
- Seeing Other People
- Me and the Major
- Like Dylan in the Movies
- The Fox in the Snow
- Get Me Away From Here, I’m Dying
- If You’re Feeling Sinister
- Mayfly
- The Boy Done Wrong Again
- Judy and the Dream of Horses
- Wrapped Up in Books
- Chickfactor
- A Summer Wasting
- Piazza, New York Catcher
- Stay Loose
- The Boy With the Arab Strap
- I Didn’t See It Coming
- This Is Just a Modern Rock Song
- Sleep the Clock Around