La banda de indie pop escocesa Belle and Sebastian regresa a México este 12 y 13 de mayo en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX para celebrar sus 30 años.

Conciertos de Belle and Sebastian en los cuales interpretará completamente dos de sus discos más icónicos, Tigermilk el 12 de mayo y If You’re Feeling Sinister el 13 de mayo.

Así que si vas, te tenemos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en los conciertos de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Laura Itandehui

Setlist de canciones: Aproximadamente de 20 canciones en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Belle and Sebastian en Teatro Metropólitan (OCESA)

Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo

El concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 12 de mayo tendrá en su setlist de canciones el disco completo de Tigermilk, así como otros grandes éxitos, por lo que los temas en vivo serían:

The State I Am In Expectations She’s Losing It You’re Just a Baby Electronic Renaissance I Could Be Dreaming We Rule the School My Wandering Days Are Over I Don’t Love Anyone Mary Jo Fuck This Shit Another Sunny Day Sukie in the Graveyard Seymour Stein Dress Up in You Do You Follow The Boy With the Arab Strap I Want the World to Stop Funny Little Frog Lazy Line Painter Jane

Setlist de canciones para el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan del 13 de mayo

Para el concierto de 13 de mayo de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan, la banda tocará su disco If You’re Feeling Sinister junto a otros populares temas, los cuales serán: