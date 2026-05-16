Este 2026, Los Cafres y Los Estrambóticos compartirán escenario. Las agrupaciones ofrecerán un concierto en el Auditorio Nacional.

A través de Ocesa, la banda argentina y la agrupación mexicana acaban de anunciar la fiesta musical que tendrá lugar en el recinto también conocido como el Coloso de Reforma.

Por lo que si eres fan de Los Cafres y de Los Estrambóticos, acá te decimos todo lo que tienes que saber para no perderte el evento que promete ser inigualable.

Fecha del concierto de Los Cafres y Los Estrambóticos en el Auditorio Nacional

Fans de Los Cafres y Los Estrambóticos disfrutarán de su música en vivo en noviembre de este año, fecha en que ofrecerán un concierto en Auditorio Nacional.

Fecha: Jueves 19 de noviembre

Hora de inicio: 20:30 horas

Duración aproximada: 2 horas

Invitados: Sin especificar

Boletera: Ticketmaster

Los Cafres y Los Estrambóticos juntos en concierto (@ocesa_total / X)

Precios y preventa de boletos del concierto de Los Cafres y Los Estrambótico en el Auditorio Nacional

Reggae, rock y ska son los géneros musicales que están a punto de mezclarse de la voz y los instrumentos de Los Cafres y Los Estrambóticos, agrupaciones que se juntarán para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional.

Los boletos para el show musical de Los Cafres y Los Estrambóticos podrán adquirirse a través del sistema Ticketmaster y directamente en las taquillas del Auditorio Nacional.

Hasta el momento no se han revelado los precios que tendrán estos y que dependerán de la sección.

No obstante, esta información se dará a conocer en los próximos días, ya que será la próxima semana cuando se lleve a cabo la preventa y venta de boletos:

Preventa de boletos Banamex: Lunes 18 de mayo a partir de la 11 de la mañana

Venta general de boletos: Martes 19 de mayo a partir de las 11 de la mañana

Tarjetahabientes de Banamex podrán adquirir sus boletos a 3 meses sin intereses.