La ceremonia número 27 de los premios Latin Grammy contará con una lista de estrellas que se encargarán de conducir los momentos más importantes de la noche.
La actriz Roselyn Sánchez es quien llevará la batuta como conductora principal de los Latin Grammy 2026.
Por su parte, los conductores encargados de cubrir la alfombra roja con la llegada de los nominados y demás artistas musicales son:
- Alejandra Espinoza
- Chiquinquirá “Chiqui” Delgado
- Emmanuel Palomares
- Isadora
- Raúl de Molina
Pero eso no es todo, pues los Latin Grammy 2026 contarán con un especial previo a la ceremonia que contará con la conducción de:
- Adamari López
- Borja Voces
- Karina Banda
- Alex Rodríguez
- Jomari Goyso
Ellos serán los presentadores de los Latin Grammy 2026
Junto a los conductores de los Latin Grammy 2026, se suma la lista de estrellas encargada de presentar las categorías y entregar los premios a los ganadores.
En esta lista destacan personalidades artísticas internacionales, de la música latina y exponentes del género urbano más importantes del momento, como:
- Anthony Ramos
- Camila Cabello
- Daniela Mercury
- Debi Nova
- Greeicy
- Howie D
- Joaquina
- Lila Downs
- Luísa Sonza
- Memo Ochoa
- Pablo Alborán
- Ryan Castro
- Sara Schell
- Trueno
- William Contrera
La edición 2026 de los Premios Latin Grammy se llevarán a cabo este jueves 12 de noviembre en vivo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.
Junto a las presentaciones musicales de la noche, la ceremonia promete una noche llena de lo mejor y más escuchado del último año.