La ceremonia número 27 de los premios Latin Grammy contará con una lista de estrellas que se encargarán de conducir los momentos más importantes de la noche.

La actriz Roselyn Sánchez es quien llevará la batuta como conductora principal de los Latin Grammy 2026.

Por su parte, los conductores encargados de cubrir la alfombra roja con la llegada de los nominados y demás artistas musicales son:

Pero eso no es todo, pues los Latin Grammy 2026 contarán con un especial previo a la ceremonia que contará con la conducción de:

Nominados al Latin Grammy 2026: lista completa por categorías
Latin Grammy 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ellos serán los presentadores de los Latin Grammy 2026

Junto a los conductores de los Latin Grammy 2026, se suma la lista de estrellas encargada de presentar las categorías y entregar los premios a los ganadores.

En esta lista destacan personalidades artísticas internacionales, de la música latina y exponentes del género urbano más importantes del momento, como:

Henry Junior Chalhoub es el nuevo novio de Camila Cabello
Camila Cabello (Especial / Especial)

La edición 2026 de los Premios Latin Grammy se llevarán a cabo este jueves 12 de noviembre en vivo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Junto a las presentaciones musicales de la noche, la ceremonia promete una noche llena de lo mejor y más escuchado del último año.