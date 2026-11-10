La ceremonia número 27 de los premios Latin Grammy contará con una lista de estrellas que se encargarán de conducir los momentos más importantes de la noche.

La actriz Roselyn Sánchez es quien llevará la batuta como conductora principal de los Latin Grammy 2026.

Por su parte, los conductores encargados de cubrir la alfombra roja con la llegada de los nominados y demás artistas musicales son:

Alejandra Espinoza

Chiquinquirá “Chiqui” Delgado

Emmanuel Palomares

Isadora

Raúl de Molina

Pero eso no es todo, pues los Latin Grammy 2026 contarán con un especial previo a la ceremonia que contará con la conducción de:

Adamari López

Borja Voces

Karina Banda

Alex Rodríguez

Jomari Goyso

Latin Grammy 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ellos serán los presentadores de los Latin Grammy 2026

Junto a los conductores de los Latin Grammy 2026, se suma la lista de estrellas encargada de presentar las categorías y entregar los premios a los ganadores.

En esta lista destacan personalidades artísticas internacionales, de la música latina y exponentes del género urbano más importantes del momento, como:

Camila Cabello (Especial / Especial)

La edición 2026 de los Premios Latin Grammy se llevarán a cabo este jueves 12 de noviembre en vivo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Junto a las presentaciones musicales de la noche, la ceremonia promete una noche llena de lo mejor y más escuchado del último año.