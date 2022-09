Joaquina Carruitero, quien se coronó campeona de la primera temporada de “El retador”, regresó a la semifinal del concurso de imitación, emisión que se transmitió el 25 de septiembre, pero en la categoría de canto.

Joaquina Carruitero, de 20 años de edad, fue elegida por producción de “El Retador” para enfrentar a Kika Edgar. La joven llegó desde su natal Perú, a México.

Joaquina Carruitero (@itsmejoaquina / Instagram)

¿Quién es Joaquina Carruitero?

Joaquina Carruitero se paró por primera vez frente a los reflectores a la edad de 13 años.

Fue el programa La Voz Kids el que le regaló su primera frustración y es que ninguna silla se volvió pese a que los coaches aceptaron haber quedado impresionados por la potencia de su voz.

Por lo que sin considerar abandonar su sueño, a la edad de 16 años, Joaquina Carruitero se anotó su primera victoria en televisión al coronarse ganadora en el programa de imitación “Yo soy”.

Su triunfo se lo dio su imitación de Adele, la cantautora británica de 34 años de edad.

Joaquina Carruitero imita a Adele en El Retador (@itsmejoaquina / Instagram)

Años más tarde, Joaquina Carruitero ingresó a La Voz Perú, donde alternaba su participación con el reality transmitido por Televisa, “El Retador”, donde reveló porque le gusta meterse en la piel de Adele.

Joaquina Carruitero se identifica con Adele

Mediante la cápsula de presentación del programa “El retador”, Joaquina Carruitero dijo haberse visto afectada por las criticas que recibió debido a su sobrepeso.

Comentarios que pusieron a prueba su seguridad ya que hubo momentos en lo que se vio inmersa en la depresión y en la ansiedad.

“No sabía cómo reaccionar ante tantas críticas, me negaba a llorar porque no me permitía darle tanta importancia a alguien o a algo que no vale la pena y la única manera en la que me liberaba de todo esto era cantando”, explicó la imitadora.

Joaquina Carruitero (@itsmejoaquina / Instagram)

Razón por la que eligió meterse en la piel de Adele ya que dice ambas tienen una historia muy similar. “Me di cuenta que compartimos la misma esencia, los mismos dolores, frustraciones e inseguridades”, expresa.