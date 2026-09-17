La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados al Latin Grammy 2026, una edición que tiene al productor y compositor mexicano Edgar Barrera como el artista más destacado con 10 menciones.

Detrás aparecen nombres como CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, todos con siete nominaciones.

Además, figuras como Silvana Estrada y Mon Laferte consolidaron su presencia entre las favoritas.

La premiación de Latin Grammy 2026 se celebrará el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de la música latina.

Lista completa por categorías de nominados al Latin Grammy 2026

Te dejamos a continuación la lista completa y por categorías de los nominados al Latin Grammy 2026:

Latin Grammy 2026: Álbum del Año

EQUILIBRIVM – Anitta

Free Spirits – C47RIEL & Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

Tendrán suaves lluvias – Silvana Estrada

Tropicoqueta – Karol G

Femme Fatale – Mon Laferte

Muda – Carin León

La vida era más corta – Milo J

¿Dónde es el after? – Rawayana

LUX (complete works) – Rosalía

Rosalía, cantante. (@rosalia.vt)

Latin Grammy 2026: Canción del Año

Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís

¿Cómo se ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

Femme Fatale – Mon Laferte

Hasta Jesús tuvo un mal día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting

Humano – Juanes y Vivir Quintana

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Mi gran amor – Santana featuring Becky G

Nilo – Zanna

Solifican12 – Milo J

CA7RIEL & Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Latin Grammy 2026: Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Águas de um mar azul – Urias

Memória – Rosalía & Carminho

No vento de nós – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago

Sua onda – Marisa Monte

Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso

Latin Grammy 2026: Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Macario Martínez (Instagram/@macariomartinez_)

Latin Grammy 2026: Grabación del Año

¿Cómo se ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís

Femme Fatale – Mon Laferte

Desde que te tengo – Carín León

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Alma – Elena Rose

O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto

Nos encontramos – Milo J

Milo J (Instagram/@milo.j)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 – Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné

(Enamorada) – nic

Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío – Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta – Kany García

Yo Canto 2 – Laura Pausini

TQ+ – Reik

Querida Yo – Yami Safdie

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui – Kany García

Amarillo – Joaquina

(favorito) – nic

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia

Melancolía – Mon Laferte

Latin Grammy 2026: Mejor Interpretación de Música Electrónica

Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..

Armándola De Pedo – Kinky

Circular – Peces Raros featuring Nick Warren

Motopirueta – Soucream & Mazzarri

III. Ojalá! – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio

Latin Grammy 2026: Mejor Interpretación Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Se Lo Juro – Feid

Dile Luna – Karol G featuring Eddy Lover

Gil – Milo J featuring Trueno

Feid (@feid / Instagram )

Latin Grammy 2026: Mejor Interpretación Reggaeton

Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

Choque – Bad Gyal featuring Chencho Corleone

Verano Rosa – Karol G featuring Feid

Una Aventura – Ozuna

Uñas Afiladas – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara – Bad Gyal

Omerta – J Balvin & Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle

Tropicoqueta – Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Latin Grammy 2026: Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema – J Noa & Trooko

El Pana Deiby – Akapellah

Gohan y Goku – Arcangel

Mono – Tokischa & Kase.O

Poder – Feid & Lil Supa

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Urbana

Buenos Términos – Rauw Alejandro

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz

Reliquia Do 2T – Varios Artistas

Yo y Tú – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo

Rauw Alejandro (Instagram/@rauwalejandro)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock

A La Mitad – Beta

Malicia – Mägo De Oz

Ceremonia – 1915

Shine – Fito Paez

La Frontera – Viniloversus

Latin Grammy 2026: Mejor Canción de Rock

Destruirse – Viniloversus

Ego – The Warning

Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez

Montserrat – Draco Rosa

Rojo Profundo – Dillom

Fito Páez (MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur

Juanesteban – Juanes

Tierra De Nadie – La Vida Bohème

Olas De Luz – Draco Rosa

Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Latin Grammy 2026: Mejor Canción de Pop/Rock

Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

Me Levanté De La Cama – Arath Herce

Ratera – BRUSES

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 – Babasónicos

DESDE EL COMA – BRUSES

FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian – Teo Planell

LUX (Complete Works) – Rosalía

Babasónicos (Instagram @Babasonicos)

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila – Jorge Drexler

BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela

El Reset – Dante Spinetta

QUERIDA AMALIA – BRUSES

1:30 – Mon Laferte

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Salsa

Invicto – Charlie Cruz

El Alma En Clave – Luis Enrique

El Relevo – Luis Figueroa

Más Que Palabras – Grupo Niche

Malportada – Nathy Peluso

Nathy Peluso (@nathypeluso)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club – Gusi

Corazón Ausente – Ke Personajes

El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Merengue/Bachata

Música Para Bailar – Fariana

Todo Llega – Manerra

No Era El Plan – Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina – Covi Quintana

Chula – Techy

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz

Orgánico – Los Tri-O

Eternamente Omara – Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín

Indole – Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

Candela – Greeicy

Color Fania – Niña Pastori

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Tropical

Crayola – Danny Ocean

Latino – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray

Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto

Realidad-Es – Grupo Niche

Todo Llega – Manerra

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Cantautor

Improviso – Djavan

Taracá – Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

Musas en Mi – Arath Herce

FEMME FATALE – Mon Laferte

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Cantautor

Dime – Silvana Estrada

generación digital – Joaquina

Las Palabras – Jorge Drexler

Musas en Mi – Arath Herce

Temblor Y Réplica – Covi Quintana

Silvana Estrada (Instagram | Silvana Estrada)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar

La Fernández – Camila Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca – Christian Nodal

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”

Piratita – Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna – Eden Muñoz

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

3 – Destiny Navaira

Le Seguiremos – Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido

Capítulo 8 – Vilax

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50

Gravedad – Duelo

Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

50/50 – Sofi Saar

Joss Favela (@jossfavela / Instagram)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía – Kakalo

Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo – Rivs

Dosis – Xavi

Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia

Latin Grammy 2026: Mejor Canción Regional Mexicana

Ese Hombre Es Malo – Karol G

Estamos Todos – Intocable

No Capea – Xavi, Grupo Frontera

Ojitos Bellos – Grupo Frontera

Osadía – Eden Muñoz, Cristian Castro

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Instrumental

Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya

NOVA – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón

La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo – Lila Downs

La Vida Era Más Corta – Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

Lila Downs (Demian Chávez/Cuartoscuro)

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Tango

Neopía – Anibal Berraute

Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit

Fueyerías – Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR – Yerai Cortés

Origen & Revolución – Mercedes Luján

In Illo Tempore – Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé

Latin Grammy 2026: Mejor Canción de Raíces

El Alma Mía – Silvana Estrada

El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe

La Puñalá – Andre

Spiritual Energies – Eli Alvarado

Urano – Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore – Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band – Alex Conde

Verve – Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Cristiano en Español

Tú – Hakuna Group Music

Días Contigo – Majo y Dan

Inquebrantable – Sarai Rivera

Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mayday – Alex Zurdo

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) – Eli Soares

O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne

Shuv – Victin

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Equilibrivm – Anitta

Ludom – Ludom

Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna

BRava – Jenni Mosello

MARINADA vol.01 – Marina Sena

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico

Rádio Love Nacional – Detonautas

foto em grupo – FOTO EM GRUPO

CARRANCA – Urias

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento – AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L

Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira – Leci Brandão

Jessé – As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares

Sentimento – Ferrugem

Quinhão – Mosquito

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

Vende-se Lembrança – Pedro Emílio

Améfrica – Bia Ferreira

Afim – Zé Ibarra

Eita – Lenine

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena – Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares

Molho Lambão – Psirico

Amor Perene – Zaynara

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez

¡A Jugar! – Danilo & Chapis

Mardearena – Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando – OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito

Latin Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic

Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

Opus 33 “Romantic Cello” – London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – London Philharmonic Orchestra

Latin Grammy 2026: Mejor Obra/Composición Clásica

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano

Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra – Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem

Raices (Origins) – Live – London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

Tríptico Sudamericano – Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem

Yanga – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble

Latin Grammy 2026: Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal – Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – (Varios Artistas)

Las Muertas – Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

Latin Grammy 2026: Mejor Arreglo

Juanito Alimaña – Dani Barón y Henry Villalobos

Dando Y Dando – Luis Enrique

Sonho Inca – Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro

A Deriva (Adrift) – Felipe Salles Featuring Tatiana Parra

Cazadero’s March – Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca

Latin Grammy 2026: Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Varios Artistas

Anela – Belén Aguilera

Florece En El Caos – No Te Va Gustar

La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas

La Vida Era Más Corta – Milo J

Latin Grammy 2026: Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas – Zeca Veloso

Esgotada – Tiê

Lux (Complete Works) – Rosalía

Marco – Marco Baptista

Taracá – Jorge Drexler

Latin Grammy 2026: Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

Guerras Invisíveis – L7nnon

Back To The Childhood – Maleh

FLAMENCO – (Varios Artistas)

Latin Grammy 2026: Mejor Video Musical Versión Corta

10 anos de Castelos & Ruínas – Bk’

CHINGONA – Tamara Flores

Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

INRI – Los Tres

Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía

Latin Grammy 2026: Productor del Año

Edgar Barrera: Cada Vez Me Gusta Más (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); Carranga (Carín León, Juanes); Coleccionando Heridas (Karol G, Marco Antonio Solís); La Morrita (Xavi, Carín León); Mi Gran Amor (Santana, Becky G); Monterrey (Grupo Frontera); Perlas Negras (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); Pvta Luna (Neton Vega); Viajando por el mundo (Karol G, Manu Chao).

Julio Raposo: Caminhador (Anitta); Canto Fjavan (Slap); Força Da Juventude (Os Garotin); Salvador (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); Troco Likes 10 Anos (Tiago Iorc).

Santiago Ruiz “Tatool”: Esa Vida Era Más Corta (Milo J); Turr4zo (Trueno).

Juan Pablo Vega: Boleritoxx (Feid); Cachacoleto (Juan Pablo Vega); De Mi Para Mi (Maca & Gero); El Observador (Duplat Y Esteman); Las Canas De Mi Amor (Juan Pablo Vega); Oscar Alfonso (Caloncho); Palacama (Caloncho); Que Vuelta Vox (Feid).

Federico Vindver: Free Spirits (C47RIEL & Paco Amoroso)

Latin Grammy 2026: Compositor del Año