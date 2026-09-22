Karol G está nominada a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026, nominación que desató polémica por la nacionalidad colombiana de la cantante.

En entrevista para MTV por motivos de su próxima visita a México con su gira Tropitour, Karol G explicó que desde niña ha estado profundamente conectada con la cultura mexicana.

Por lo que recordó, su primer acercamiento a México fue a través de las telenovelas, lo que la llevó a conocer la música y sentirse atraída por el drama, el despecho y el romance, temáticas que consideró muy mexicanas.

Karol G y su incursión al regional mexicano que le valió una nominación

La nominación de Karol G a los Latin Grammy 2026 fue por “Ese Hombre Es Malo”, canción que forma parte del álbum Tropicoqueta.

En dicho material discográfico, lanzado en junio de 2025, la colombiana se alejó de los sonidos urbanos que la lanzaron a la fama y se enfocó a explorar canciones acercadas a la música mexicana.

Karol G anuncia Tropicoqueta (@karolg)

Durante la misma entrevista, Karol G confesó que la música popular o el mariachi le permiten expresarse con el drama y sentimiento con el que creció gracias a México.

En términos generales, Karol G habló de Tropicoqueta como un proyecto que le permitió hacer un homenaje a toda la cultura latinoamericana.

En este sentido, la colombiana explicó que hubiera sido imposible lanzar el álbum sin una pizca que represente a México.

Para finalizar, Karol G mencionó que su incursión a la música mexicana es debido a que la considera una de las bases que la consolidaron como la artista que es en la actualidad.