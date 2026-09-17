La Academia Latina de la Grabación, estableció nuevas reglas para los Latin Grammy 2026 sobre el uso de inteligencia artificial en obras musicales inscritas durante esta edición.

Las producciones que incorporen herramientas de IA podrán competir, pero deberán demostrar una contribución creativa humana significativa y relacionada directamente con la categoría correspondiente para esta edición.

En cambio, las obras creadas completamente por sistemas de inteligencia artificial, sin una autoría humana sustancial, quedarán excluidas de cualquier nominación o premio durante los Latin Grammy 2026 y próximas ediciones.

La Academia Latina de la Grabación establece reglas para la IA en los Latin Grammy 2026

La nueva normativa de los Latin Grammy 2026 señala que el aporte creativo humano debe ser real, central, medible y superior a una participación considerada meramente nominal dentro de estas reglas.

La inteligencia artificial podrá utilizarse como herramienta de apoyo técnico o creativo, siempre que no sustituya la participación autoral necesaria para presentar una obra.

Premios Grammy (Recording Academy / GRAMMYs )

Además, únicamente los creadores humanos podrán ser considerados para nominaciones y reconocimientos, mientras la tecnología no podrá recibir directamente un Latin Grammy.

Las condiciones también dependen de la categoría en que se presente una producción, debido a que la participación humana debe corresponder al elemento evaluado.

Por ejemplo, en categorías de composición, la obra deberá contener una aportación humana sustancial relacionada con la música o la letra presentada para competir.

En categorías de interpretación, la contribución humana deberá estar vinculada con la propia interpretación, de acuerdo con los criterios publicados por la Academia.

Asimismo, quienes hayan generado material mediante inteligencia artificial, no podrán ser nominados ni recibir un Latin Grammy por la parte específica de la obra creada artificialmente.