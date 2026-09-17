Édgar Barrera rompió un récord en la historia de los Latin Grammy con las 10 nominaciones que sumó este 2026 gracias a su trabajo con importantes estrellas de la música urbana y regional.

En la historia de los premios, el compositor mexicano acumula un total de 82 nominaciones, de las cuales ha conseguido 29 estatuillas.

En los premios Latin Grammy 2026, Édgar Barrera fue nominado en las siguientes categorías:

Productor del Año Compositor del Año Mejor Canción Regional Mexicana (por “Ese hombre es malo”) Canción del Año (por “Coleccionando heridas”) Mejor Canción Regional Mexicana (por “No capea”) Mejor Canción Regional Mexicana (por “Ojitos bellos”) Álbum del Año (por Tropicoqueta) Grabación del Año Álbum del Año (por MUDA) Canción del Año (por “Mi gran amor”)

Edgar Barrera (Especial / Especial)

Édgar Barrera suma 29 Latin Grammy y 1 Grammy estadounidense

Édgar Barrera, conocido en la industria como Edge, suma 29 premios Latin Grammy y 1 Grammy estadounidense a lo largo de su trayectoria.

Con estos reconocimientos, el compositor y productor mexicano figura entre los artistas con más gramófonos obtenidos en la historia de la música latina.

Barrera comparte el récord absoluto de 29 Latin Grammy con Residente, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la industria musical contemporánea.

Uno de sus principales hitos corresponde al premio a Compositor del Año, categoría que ganó durante 3 ediciones consecutivas entre 2023 y 2025.

Además, obtuvo el reconocimiento como Productor del Año en 2021, 2023 y 2024, sumando galardones en distintas áreas creativas de la Academia Latina.

Sus premios también abarcan categorías de género, entre ellas Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Canción Urbana y Mejor Canción Tropical, por composiciones y producciones.

En los Grammy estadounidenses, Barrera cuenta con 1 premio, reconocimiento que refleja su participación en proyectos vinculados con el mercado internacional y bilingüe.