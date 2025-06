Raúl de Molina, conductor de “El Gordo y la Flaca”, se sometió a una cirugía para remover la piel y casi muere.

Tras luchar varios años contra el sobrepeso, Raúl de Molina se hizo una abdominoplastía para retirarse 6 kilos y medio de piel.

Raúl de Molina es un fotógrafo y conductor originario de La Habana, Cuba, conocido por su programa “El Gordo y la Flaca”.

El conductor es conocido por su trabajo como paparazzi y es considerado como uno de los hispanos más influyentes en Estados Unidos.

Raúl de Molina nació el 29 de marzo de 1959; actualmente tiene 66 años de edad.

El conductor Raúl de Molina lleva casado 30 años con Mily.

Raúl de Molina es Aries y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser valientes y líderes naturales.

Raúl de Molina tiene una hija llamada Mía de Molina.

Raúl de Molina se interesó por la fotografía desde que era adolescente y estudió en el Art Institute of Fort Lauderdale.

Raúl de Molina inició su carrera como fotoperiodista y trabajó durante dos décadas en deportes y noticias.

El trabajo de Raúl de Molina ha sido publicado en revistas como:

En los noventas, Raul de Molina era invitado en programas de televisión y sus paparazzis se compartieron en medios como:

El trabajo de Raúl Molina llamó la atención de Univisión y se convirtió en el conductor de “El Gordo y la Flaca” junto a Lili Estefan, de 58 años de edad.

Tras un mes ausente del “El Gordo y la Flaca”, Raúl de Molina hizo un video para hablar de su salud tras sufrir una hemorragia.

“Como ven estoy en mi casa me estoy recuperando de mi operación de la barriga, me quitaron 15.4 libras de la barriga y después de 10 días tuve complicaciones, se me abrió un poco la herida”

