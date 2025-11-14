El jueves 13 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo la edición número 26 de los premios Latin Grammy.

Artistas de diferentes géneros musicales se dieron cita en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, para contender por uno o más galardones.

Los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso se convirtieron en una de las grandes revelaciones de la noche con 5 galardones.

Karol G también ganó en las categorías más importantes de los Latin Grammy 2025, pero Bad Bunny se coronó como el gran ganador al llevarse el premio a Álbum del Año

Lista completa de ganadores por categorías de los Latin Grammy 2025

A continuación la lista completa de ganadores en los Latin Grammy 2025 en sus 57 categorías.

Latin Grammy 2025: Ganador a Álbum del año

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny GANADOR

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To’s Seca - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor grabación del año

Conoce al ganador a Mejor grabación del año en los Latin Grammy 2025:

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz GANADOR

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Urbana

Conoce al ganador a Mejor álbum de música urbana en los Latin Grammy 2025:

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny GANADOR

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

¡Felicidades! @sanbenito, Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/0sxKLRY3LV — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de año

Conoce al ganador a Mejor canción del año en los Latin Grammy 2025:

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G GANADORA

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Urbana

Conoce al ganador a Mejor canción urbana en los Latin Grammy 2025:

DTMF - Bad Bunny GANADOR

Cosas Pendientes - Maluma

En La City - Trueno ft. Young Miko

La Mudanza - Bad Bunny

Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor fusión / interpretación urbana

Conoce al ganador a Mejor fusión/interpretación urbana en los Latin Grammy 2025:

DTMF - Bad Bunny GANADOR

Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki

De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso

La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación Reggaeton

Conoce al ganador a Mejor interpretación reggaeton en los Latin Grammy 2025:

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny GANADOR

Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Conoce al ganador a Mejor álbum de música mexicana contemporánea en los Latin Grammy 2025:

Palabra de To’s (Seca) - Carín León GANADOR

Miranda - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLux

Evolución - Grupo Firme

Incómodo - Tito Double P

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Nuevo artista

Conoce al ganador a Mejor nuevo artista en los Latin Grammy 2025:

Paloma Morphy GANADORA

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Sued Nunes

Ruzzi

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi

Conoce al ganador a Mejor álbum de música ranchera/mariachi en los Latin Grammy 2025:

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal GANADOR

Mi Suerte Es Ser Méxicano - Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

Latin Grammy 2025: Ganador a Productor del Año

Rafa Arcaute y Federico Vindver GANADORES

Nico Cotton GANADOR

Matheus Stiirmer

Edgar Barrera

Andres Torres

Mauricio Rengifo

Latin Grammy 2025: Ganador a Compositor del Año

Edgar Barrera GANADOR

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Clásica

Conoce al ganador a Mejor álbum de música clásica en los Latin Grammy 2025:

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World - Isabel Dobarro; Javier Monteverd GANADORES

Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists

Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Conoce al ganador a Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:

Caju - Liniker GANADORA

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Conoce al ganador a Mejor interpretación de música electrónica latina en los Latin Grammy 2025:

Veneka - Rawayana ft. Akappelah GANADORES

Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu

Qqqq - ElaMinus

Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Alternativa

Conoce al ganador a Mejor canción alternativa en los Latin Grammy 2025:

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES

El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Regional Mexicana

Conoce al ganador a Mejor canción regional mexicana en los Latin Grammy 2025:

La Lotería - Los Tigres Del Norte GANADORES

Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera

Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos O No? - Lupita Infante

Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

Tierra Trágame - Kakalo y Carín León

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Tropical

Conoce al ganador a Mejor canción tropical en los Latin Grammy 2025:

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G GANADORA

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito - Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades

Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Pop/Rock

Conoce al ganador a Mejor álbum de pop/rock en los Latin Grammy 2025:

Ya Es Mañana - Morat GANADORES

Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín

R - Renee

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor álbum cantautor

Conoce al ganador a Mejor álbum cantautor en los Latin Grammy 2025:

Cancionera - Natalia Lafourcade GANADORA

Dos Hemisferios - Alejandro y María Laura

El Cuerpo Después de Todo - Valeria Castro

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

Relatos - Ale Zéguer

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Alternativa

Conoce al ganador a Mejor álbum de música alternativa en los Latin Grammy 2025:

Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES

Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi

Bodhiria - Judeline

Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia

Daisy - Ruswosky

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Conoce al ganador a Mejor álbum de cumbia/vallenato en los Latin Grammy 2025:

El Último Baile - Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella GANADORES

SON 30 - Checo Acosta

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés y Luis José Villa

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Raíces

Conoce al ganador a Mejor canción de raíces en los Latin Grammy 2025:

Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío GANADORES

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar y Natalia Lafourcade

El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Conoce al ganador a Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê GANADORES

Casa Coração - Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial - Fitti

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Samba/Pagode

Conoce al ganador a Mejor álbum de samba/pagode en los Latin Grammy 2025:



Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto GANADOR

Alcione - Alcione

Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália - Mart’nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira

Conoce al ganador a Mejor álbum de música popular/música afro-portuguesa brasileira en los Latin Grammy 2025:

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna GANADORA

Sentido - 5 A Seco

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Conoce al ganador a Mejor canción de lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:

Veludo Marrom - Liniker GANADORA

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Ouro de Tolo - Marina Sena

Transe - Zé Ibarra

Un Vento Passou - Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Arreglo

Conoce al ganador a Mejor arreglo en los Latin Grammy 2025:

Camaleón - Cesar Orozco & Son Ahead GANADOR

Sapato Velho - Rafael Beck e Felipe Montanaro

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) - David Bisbal

Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica - Brava ft. Yaneth Sandoval

Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends

Flight 962 - Cassio Vianna Jazz Orchestra

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Pop

Conoce al ganador a Mejor canción pop en los Latin Grammy 2025:

El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso GANADORES

Bogotá - Andrés Cepeda

Te Quiero - Nicole Zignago

Soltera - Shakira

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Cancionera GANADORA

Bodhiria

Caju

Enquanto Os Distraídos Amam

Love Cole Porter

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Conoce al ganador a Mejor álbum vocal pop tradicional en los Latin Grammy 2025:

Bogotá - Andrés Cepeda: GANADOR

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después de los 30 - Raquel Sofía

Cursi - Zoe Gotusso

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Rock

Conoce al ganador a Mejor canción de rock en los Latin Grammy 2025:

La Torre - Renee: GANADOR

Sale El Sol - Fito Páez GANADOR

Legado - A.N.I.M.A.L

TRNA - Ali Stone

Volarte - Eruca Sativa

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Conoce al ganador a Mejor canción de rap/hip hop en los Latin Grammy 2025:

Fresh - Trueno: GANADOR

El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión

Parriba - Akapellah ft. Trueno

Sudor y Tinta - J Noa y Vakero

Thc - Arcángel

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Infantil

Conoce al ganador a Mejor álbum de música infantil en los Latin Grammy 2025:

Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande GANADORES

Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo y Malibu

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Buscapié - Luis Pescetti y Juan Quintero

Jirafas - Rita Rosa

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Conoce al ganador a Mejor obra/composición clásica contemporánea en los Latin Grammy 2025:

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale GANADORES

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Conoce al ganador a Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:

Caju - Liniker GANADORA

Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro A Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto ft. Dj Glenner

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Vocal Pop

Conoce al ganador a Mejor álbum vocal pop en los Latin Grammy 2025:

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz GANADOR

Cuarto Azul - Aitana

En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper la Burbuja - Joaquina

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Rock

Conoce al ganador a Mejor álbum de rock en los Latin Grammy 2025:

Novela - Fito Páez: GANADOR

Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras - Marilina Bertoldi

A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa

Gigante - Leiva

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Salsa

Conoce al ganador a Mejor álbum de salsa en los Latin Grammy 2025:

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta: GANADOR

Big Swing - José Alberto El Canario

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Pop/Rock

Conoce al ganador a Mejor canción de pop/rock en los Latin Grammy 2025:

Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia: GANADOR

Ángulo Muerto - Leiva

Lucifer - Lasso

No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un Último Vals - Joaquín Sabina

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Conoce al ganador a Mejor álbum de jazz latino/jazz en los Latin Grammy 2025:

Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda: GANADOR

Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet: GANADOR

La Fleur De Cayenne - Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio

Golden City - Miguel Zenón

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Flamenca

Conoce al ganador a Mejor álbum de música flamenca en los Latin Grammy 2025:

Flamencas - Las Migas: GANADOR

KM.0 - Andrés Barrios

Azabache - Kiki Morente

Sangre Sucia - Ángeles Toledano

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Tango

Conoce al ganador a Mejor álbum de tango en los Latin Grammy 2025:

En Vivo 20 Años - Tanghetto: GANADOR

Colángelo... Tango - José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín - Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Folclórico

Conoce al ganador a Mejor álbum folclórico en los Latin Grammy 2025:

Joropango - Kerreke y Daniela Padrón: GANADOR

Conjuros - Susana Baca

Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe - Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Conoce al ganador a Mejor álbum cristiano (en español) en los Latin Grammy 2025:

Legado - Marcos Witt: GANADOR

Exaltado - Marco Barrientos

La Novia - Christine D’clario

Coritos Vol. 1 - Israel & NewBreed

Aquí Estamos - Marcos Vidal

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Conoce al ganador a Mejor álbum cristiano (en portugués) en los Latin Grammy 2025:

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares: GANADOR

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razao Da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

A Maior Honra - Julliany Souza

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Conoce al ganador a Mejor álbum de rock/música alternativa en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:

O Mundo Dá Voltas -Baianasystem: GANADOR

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Video Musical Versión Larga

Conoce al ganador a Mejor video musical versión larga en los Latin Grammy 2025:

Papota (Short Film) - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES

Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamenot (Extened Cut) - Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento - Nascimento Musica

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Video Musical Versión Corta

Conoce al ganador a Mejor video musical versión corta en los Latin Grammy 2025:

#Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso: GANADORES

El Club - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire) - BK’

Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Conoce al ganador a Mejor álbum tropical contemporáneo en los Latin Grammy 2025:

Puñito de Yocahú - Vicente García: GANADOR

Calidosa - Mike Bahía

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Sertaneja

Conoce al ganador a Mejor álbum de música sertaneja en los Latin Grammy 2025:

José & Durval - Chitãozinho & Xororó: GANADOR

Let’s Go Rodeo - Ana Castela

Obrigado Deus - Léo Foguette

Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado

Do Velho Testamento - Tierry

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Norteña

Conoce al ganador a Mejor álbum de música norteña en los Latin Grammy 2025:

La Lotería - Los Tigres Del Norte: GANADOR

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

V1V0 - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Tejana

Conoce al ganador a Mejor álbum de música tejana en los Latin Grammy 2025:

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido: GANADOR

Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

Yo No Te Perdí - Gabriella

Reflexiones - Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

6 - Juan Treviño

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor canción de cantautor

Conoce al ganador a Mejor canción de cantautor en los Latin Grammy 2025:

Cancionera - Natalia Lafourcade GANADORA

Aeropuerto - Joaquina

Amarte Sin Que Quieras Irte - Camilú

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Banda

Conoce al ganador a Mejor álbum de música banda en los Latin Grammy 2025:

4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda: GANADOR

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel El Flaco

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

¡Felicidades! @julionalvarez Mejor Álbum de Música Banda 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/hQ1YAj2TOp — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2025

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Música para Medios Visuales

Conoce al ganador a Mejor música para medios visuales en los Latin Grammy 2025:

Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria GANADOR

Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna

El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid

In The Summers - Eduardo Cabra

Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Instrumental

Conoce al ganador a Mejor álbum instrumental en los Latin Grammy 2025:

Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv GANADORES

Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida E Volta - Yamandu Cosat

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Diseño de Empaque

Conoce al ganador a Mejor diseño de empaque en los Latin Grammy 2025:

Cuarto Azul - Aitana GANADOR

Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet

Gigante - Leiva

Masters Of Our Roots - Albita & Chucho Valdés

Por Esas Trenzas - Lourdes Carhuas

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Merengue/Bachata

Conoce al ganador a Mejor álbum merengue/bachata en los Latin Grammy 2025:

Novato Apostador - Eddy Herrera GANADOR

El Más Completo - Alex Bueno

Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Tropical Tradicional

Conoce al ganador a Mejor álbum tropical tradicional en los Latin Grammy 2025: