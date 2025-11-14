El jueves 13 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo la edición número 26 de los premios Latin Grammy.
Artistas de diferentes géneros musicales se dieron cita en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, para contender por uno o más galardones.
Los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso se convirtieron en una de las grandes revelaciones de la noche con 5 galardones.
Karol G también ganó en las categorías más importantes de los Latin Grammy 2025, pero Bad Bunny se coronó como el gran ganador al llevarse el premio a Álbum del Año
Lista completa de ganadores por categorías de los Latin Grammy 2025
A continuación la lista completa de ganadores en los Latin Grammy 2025 en sus 57 categorías.
Latin Grammy 2025: Ganador a Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny GANADOR
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú - Vicente García
- Al Romper la Burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra de To’s Seca - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor grabación del año
Conoce al ganador a Mejor grabación del año en los Latin Grammy 2025:
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz GANADOR
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Urbana
Conoce al ganador a Mejor álbum de música urbana en los Latin Grammy 2025:
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny GANADOR
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de año
Conoce al ganador a Mejor canción del año en los Latin Grammy 2025:
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G GANADORA
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Urbana
Conoce al ganador a Mejor canción urbana en los Latin Grammy 2025:
- DTMF - Bad Bunny GANADOR
- Cosas Pendientes - Maluma
- En La City - Trueno ft. Young Miko
- La Mudanza - Bad Bunny
- Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor fusión / interpretación urbana
Conoce al ganador a Mejor fusión/interpretación urbana en los Latin Grammy 2025:
- DTMF - Bad Bunny GANADOR
- Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki
- De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso
- La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación Reggaeton
Conoce al ganador a Mejor interpretación reggaeton en los Latin Grammy 2025:
- Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny GANADOR
- Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
- Dile A Él - Nicky Jam
- Brillar - Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Conoce al ganador a Mejor álbum de música mexicana contemporánea en los Latin Grammy 2025:
- Palabra de To’s (Seca) - Carín León GANADOR
- Miranda - Ivan Cornejo
- Leyenda - DannyLux
- Evolución - Grupo Firme
- Incómodo - Tito Double P
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Nuevo artista
Conoce al ganador a Mejor nuevo artista en los Latin Grammy 2025:
- Paloma Morphy GANADORA
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Sued Nunes
- Ruzzi
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi
Conoce al ganador a Mejor álbum de música ranchera/mariachi en los Latin Grammy 2025:
- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal GANADOR
- Mi Suerte Es Ser Méxicano - Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
Latin Grammy 2025: Ganador a Productor del Año
- Rafa Arcaute y Federico Vindver GANADORES
- Nico Cotton GANADOR
- Matheus Stiirmer
- Edgar Barrera
- Andres Torres
- Mauricio Rengifo
Latin Grammy 2025: Ganador a Compositor del Año
- Edgar Barrera GANADOR
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Clásica
Conoce al ganador a Mejor álbum de música clásica en los Latin Grammy 2025:
- Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World - Isabel Dobarro; Javier Monteverd GANADORES
- Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
- Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists
- Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
Conoce al ganador a Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:
- Caju - Liniker GANADORA
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Conoce al ganador a Mejor interpretación de música electrónica latina en los Latin Grammy 2025:
- Veneka - Rawayana ft. Akappelah GANADORES
- Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek
- Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu
- Qqqq - ElaMinus
- Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Alternativa
Conoce al ganador a Mejor canción alternativa en los Latin Grammy 2025:
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES
- El Ritmo - Bandalos Chinos
- Joropo - Judeline
- Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
- (Sola) - Paloma Morphy
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Regional Mexicana
Conoce al ganador a Mejor canción regional mexicana en los Latin Grammy 2025:
- La Lotería - Los Tigres Del Norte GANADORES
- Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera
- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos O No? - Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
- Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Tropical
Conoce al ganador a Mejor canción tropical en los Latin Grammy 2025:
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G GANADORA
- Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
- Cariñito - Techy Fatule
- La Foto - Luis Enrique
- Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades
- Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Pop/Rock
Conoce al ganador a Mejor álbum de pop/rock en los Latin Grammy 2025:
- Ya Es Mañana - Morat GANADORES
- Vándalos - Bandalos Chinos
- Malhablado - Diamante Eléctrico
- Malcriado - Lasso
- El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín
- R - Renee
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor álbum cantautor
Conoce al ganador a Mejor álbum cantautor en los Latin Grammy 2025:
- Cancionera - Natalia Lafourcade GANADORA
- Dos Hemisferios - Alejandro y María Laura
- El Cuerpo Después de Todo - Valeria Castro
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
- Relatos - Ale Zéguer
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Alternativa
Conoce al ganador a Mejor álbum de música alternativa en los Latin Grammy 2025:
- Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES
- Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi
- Bodhiria - Judeline
- Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia
- Daisy - Ruswosky
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
Conoce al ganador a Mejor álbum de cumbia/vallenato en los Latin Grammy 2025:
- El Último Baile - Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella GANADORES
- SON 30 - Checo Acosta
- De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
- Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
- La Jerarquía - Peter Manjarrés y Luis José Villa
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Raíces
Conoce al ganador a Mejor canción de raíces en los Latin Grammy 2025:
- Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío GANADORES
- Como Quisiera Quererte - El David Aguilar y Natalia Lafourcade
- El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade
- Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
Conoce al ganador a Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê GANADORES
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Samba/Pagode
Conoce al ganador a Mejor álbum de samba/pagode en los Latin Grammy 2025:
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto GANADOR
- Alcione - Alcione
- Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália - Mart’nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira
Conoce al ganador a Mejor álbum de música popular/música afro-portuguesa brasileira en los Latin Grammy 2025:
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna GANADORA
- Sentido - 5 A Seco
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción en Lengua Portuguesa
Conoce al ganador a Mejor canción de lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:
- Veludo Marrom - Liniker GANADORA
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Ouro de Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Un Vento Passou - Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Arreglo
Conoce al ganador a Mejor arreglo en los Latin Grammy 2025:
- Camaleón - Cesar Orozco & Son Ahead GANADOR
- Sapato Velho - Rafael Beck e Felipe Montanaro
- Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) - David Bisbal
- Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica - Brava ft. Yaneth Sandoval
- Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
- Flight 962 - Cassio Vianna Jazz Orchestra
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción Pop
Conoce al ganador a Mejor canción pop en los Latin Grammy 2025:
- El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso GANADORES
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Te Quiero - Nicole Zignago
- Soltera - Shakira
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Cancionera GANADORA
- Bodhiria
- Caju
- Enquanto Os Distraídos Amam
- Love Cole Porter
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
Conoce al ganador a Mejor álbum vocal pop tradicional en los Latin Grammy 2025:
- Bogotá - Andrés Cepeda: GANADOR
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
- Después de los 30 - Raquel Sofía
- Cursi - Zoe Gotusso
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Rock
Conoce al ganador a Mejor canción de rock en los Latin Grammy 2025:
- La Torre - Renee: GANADOR
- Sale El Sol - Fito Páez GANADOR
- Legado - A.N.I.M.A.L
- TRNA - Ali Stone
- Volarte - Eruca Sativa
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Conoce al ganador a Mejor canción de rap/hip hop en los Latin Grammy 2025:
- Fresh - Trueno: GANADOR
- El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión
- Parriba - Akapellah ft. Trueno
- Sudor y Tinta - J Noa y Vakero
- Thc - Arcángel
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Infantil
Conoce al ganador a Mejor álbum de música infantil en los Latin Grammy 2025:
- Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande GANADORES
- Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo y Malibu
- Cenas Infantis - Palavra Cantada
- Buscapié - Luis Pescetti y Juan Quintero
- Jirafas - Rita Rosa
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
Conoce al ganador a Mejor obra/composición clásica contemporánea en los Latin Grammy 2025:
- Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale GANADORES
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
Conoce al ganador a Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:
- Caju - Liniker GANADORA
- Só Quero Ver - BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto ft. Dj Glenner
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Vocal Pop
Conoce al ganador a Mejor álbum vocal pop en los Latin Grammy 2025:
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz GANADOR
- Cuarto Azul - Aitana
- En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- Palacio - Elsa y Elmar
- Al Romper la Burbuja - Joaquina
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Rock
Conoce al ganador a Mejor álbum de rock en los Latin Grammy 2025:
- Novela - Fito Páez: GANADOR
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras - Marilina Bertoldi
- A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa
- Gigante - Leiva
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Salsa
Conoce al ganador a Mejor álbum de salsa en los Latin Grammy 2025:
- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta: GANADOR
- Big Swing - José Alberto El Canario
- Mira Como Vengo - Issac Delgado
- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Canción de Pop/Rock
Conoce al ganador a Mejor canción de pop/rock en los Latin Grammy 2025:
- Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia: GANADOR
- Ángulo Muerto - Leiva
- Lucifer - Lasso
- No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina
- Tu Manera De Amar - Debi Nova
- Un Último Vals - Joaquín Sabina
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
Conoce al ganador a Mejor álbum de jazz latino/jazz en los Latin Grammy 2025:
- Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda: GANADOR
- Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet: GANADOR
- La Fleur De Cayenne - Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
- Golden City - Miguel Zenón
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Flamenca
Conoce al ganador a Mejor álbum de música flamenca en los Latin Grammy 2025:
- Flamencas - Las Migas: GANADOR
- KM.0 - Andrés Barrios
- Azabache - Kiki Morente
- Sangre Sucia - Ángeles Toledano
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Tango
Conoce al ganador a Mejor álbum de tango en los Latin Grammy 2025:
- En Vivo 20 Años - Tanghetto: GANADOR
- Colángelo... Tango - José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín - Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Folclórico
Conoce al ganador a Mejor álbum folclórico en los Latin Grammy 2025:
- Joropango - Kerreke y Daniela Padrón: GANADOR
- Conjuros - Susana Baca
- Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe - Julieta Rada
- #Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Cristiano (En Español)
Conoce al ganador a Mejor álbum cristiano (en español) en los Latin Grammy 2025:
- Legado - Marcos Witt: GANADOR
- Exaltado - Marco Barrientos
- La Novia - Christine D’clario
- Coritos Vol. 1 - Israel & NewBreed
- Aquí Estamos - Marcos Vidal
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
Conoce al ganador a Mejor álbum cristiano (en portugués) en los Latin Grammy 2025:
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares: GANADOR
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razao Da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- A Maior Honra - Julliany Souza
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa
Conoce al ganador a Mejor álbum de rock/música alternativa en lengua portuguesa en los Latin Grammy 2025:
- O Mundo Dá Voltas -Baianasystem: GANADOR
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Video Musical Versión Larga
Conoce al ganador a Mejor video musical versión larga en los Latin Grammy 2025:
- Papota (Short Film) - CA7RIEL y Paco Amoroso GANADORES
- Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamenot (Extened Cut) - Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento - Nascimento Musica
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Video Musical Versión Corta
Conoce al ganador a Mejor video musical versión corta en los Latin Grammy 2025:
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso: GANADORES
- El Club - Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire) - BK’
- Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
- Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Conoce al ganador a Mejor álbum tropical contemporáneo en los Latin Grammy 2025:
- Puñito de Yocahú - Vicente García: GANADOR
- Calidosa - Mike Bahía
- Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
- Bingo - Alain Pérez
- Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Sertaneja
Conoce al ganador a Mejor álbum de música sertaneja en los Latin Grammy 2025:
- José & Durval - Chitãozinho & Xororó: GANADOR
- Let’s Go Rodeo - Ana Castela
- Obrigado Deus - Léo Foguette
- Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Norteña
Conoce al ganador a Mejor álbum de música norteña en los Latin Grammy 2025:
- La Lotería - Los Tigres Del Norte: GANADOR
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
- V1V0 - Alfredo Olivas
- Frente A Frente - Pesado
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Tejana
Conoce al ganador a Mejor álbum de música tejana en los Latin Grammy 2025:
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido: GANADOR
- Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
- Yo No Te Perdí - Gabriella
- Reflexiones - Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
- 6 - Juan Treviño
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor canción de cantautor
Conoce al ganador a Mejor canción de cantautor en los Latin Grammy 2025:
- Cancionera - Natalia Lafourcade GANADORA
- Aeropuerto - Joaquina
- Amarte Sin Que Quieras Irte - Camilú
- Como Un Pájaro - Silvana Estrada
- Quisqueya - Vicente García
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum de Música Banda
Conoce al ganador a Mejor álbum de música banda en los Latin Grammy 2025:
- 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda: GANADOR
- 25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel El Flaco
- Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Música para Medios Visuales
Conoce al ganador a Mejor música para medios visuales en los Latin Grammy 2025:
- Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria GANADOR
- Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna
- El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid
- In The Summers - Eduardo Cabra
- Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Instrumental
Conoce al ganador a Mejor álbum instrumental en los Latin Grammy 2025:
- Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv GANADORES
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida E Volta - Yamandu Cosat
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Diseño de Empaque
Conoce al ganador a Mejor diseño de empaque en los Latin Grammy 2025:
- Cuarto Azul - Aitana GANADOR
- Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
- Gigante - Leiva
- Masters Of Our Roots - Albita & Chucho Valdés
- Por Esas Trenzas - Lourdes Carhuas
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Merengue/Bachata
Conoce al ganador a Mejor álbum merengue/bachata en los Latin Grammy 2025:
- Novato Apostador - Eddy Herrera GANADOR
- El Más Completo - Alex Bueno
- Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Latin Grammy 2025: Ganador a Mejor Álbum Tropical Tradicional
Conoce al ganador a Mejor álbum tropical tradicional en los Latin Grammy 2025:
- Raíces - Gloria Estefan GANADORA
- Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke y Meme Solis
- Caminando Piango Piango - Orquesta Failde