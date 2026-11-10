Álex Kaffie confirmó la muerte de su madre, Eva Cortés Roldán, mediante un mensaje de despedida publicado en su cuenta oficial de Instagram este lunes.

El periodista de espectáculos expresó su cariño y le dedicó unas palabras íntimas, en las que le pidió descansar tranquila y aseguró que sabrá cuidarse.

Tras la publicación, usuarios y colegas del medio comenzaron a compartir mensajes de condolencias, mientras los detalles sobre el fallecimiento de Eva Cortés Roldán permanecen en el ámbito privado en distintas plataformas.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Eva Cortés Roldán, madre de Álex Kaffie?

En su cuenta de Instagram, Álex Kaffie publicó una despedida dirigida a su madre, a quien llamó “mi bonita” y le pidió que descansara en paz.

“Vete tranquila. No tengas pendiente de mí. Sabré cuidarme. Tu hijo”, escribió el comunicador al cerrar el mensaje con el que hizo pública la noticia.

La publicación fue la confirmación compartida directamente por el periodista, quien ha mantenido los detalles de esta pérdida familiar lejos de la exposición pública.

Hasta el momento, Álex Kaffie no ha informado cuál fue la causa de muerte de Eva Cortés Roldán ni ha ofrecido detalles sobre su estado de salud.

Tampoco se han dado a conocer datos sobre el velorio, una posible cremación o alguna ceremonia religiosa; esos aspectos permanecen, por ahora, bajo reserva familiar.

Álex Kaffie, conductor. (@Kaffievillano / Twitter)

Después de conocerse la noticia, colegas y cuentas dedicadas al espectáculo replicaron el mensaje y enviaron palabras de apoyo y condolencias al periodista en redes sociales.

Los mensajes destacaron el vínculo cercano que Álex Kaffie mostraba con su madre.