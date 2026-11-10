El periodista Hernán Gómez Bruera aseguró que los videos y audios que LatinUS ha dado a conocer sobre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, han sido editados.

En una serie de publicaciones que compartió en X, el también analista político informó que tras un análisis forense se encontraron los puntos de edición en torno a los materiales.

Con respecto a lo anterior, compartió también la metodología que se usó para ejecutar la revisión de la que dijo, concluyó que se aplicaron distintas modificaciones a los materiales.

José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei (Especial)

Videos y audios de Taddei difundidos por LatinUS habrían sido editados

El 20 de octubre, Carlos Loret de Mola difundió en su noticiario en LatinUS, los primeros videos y audios en los que se exhiben conversaciones entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.

En dichos materiales se puede escuchar a la exconsejera presidenta del INE y el contratista hablar sobre el esquema de corrupción que rodeó al instituto durante varios años.

Sin embargo, el periodista y analista político, Hernán Gómez Bruera afirmó que los audios y videos que han sido difundidos por LatinUS están completamente editados.

Sobre ello, el comunicador indicó en una serie de mensajes que difundió en X, que una firma especialista en análisis forenses de contenido audiovisual encontró inconsistencias en los materiales.

Con respecto a lo anterior, Hernán Gómez Bruera afirmó que en la revisión de la firma de la que no mencionó el nombre, se concluyó que varios de los videos están editados, pues no son clips continuos.

Lo anterior debido a que sostuvo que combinan los videos con fotografías, documentos, gráficos y otras imágenes, lo que dijo, permite construir una historia sin que se tenga la certeza de que es real.

Además, resaltó que se detectó que uno de los videos que se ha presentado en varias ocasiones en LatinUS se ha difundido con elementos distintos, en especial en los subtítulos que se incorporan.

Sin embargo, se debe mencionar que varios elementos que se resaltan como evidencias de edición en los materiales, corresponden a cortinillas, firmas de sonido y demás materiales de respaldo de LatinUS.

Así fue el peritaje sobre los videos y audios de Taddei

Al asegurar que los videos y audios de Guadalupe Taddei difundidos por LatinUS están editados, Hernán Gómez Bruera resaltó que la firma encargada del peritaje aplicó un método estricto.

Al respecto, el comunicador sostuvo que en la revisión de los materiales se implementaron las siguientes acciones para determinar si se tratan de materiales íntegros o fueron editados: