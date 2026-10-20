Latin Grammy 2026 confirmó a los primeros artistas que actuarán en el show musical de la ceremonia; Rosalía y Daddy Yankee figuran en la lista.
El 12 de noviembre se realizará la edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas y estos son los primeros artistas confirmados:
- Rosalía, de 34 años de edad
- Juanes, de 54 años de edad
- Daddy Yankee, de 50 años de edad
- Anitta, de 33 años de edad
- Vivir Quintana, de 41 años de edad
- Silvana Estrada, 29 años de edad
- Carin León, de 37 años de edad
- Xavi, de 22 años de edad
- Banda Los Recoditos
- Jorge Drexler, de 62 años de edad
- Mon Laferte, de 43 años de edad
- Rawayana
- Elena Rose, de 31 años de edad
- Kany García, de 44 años de edad
Latin Grammy 2026 confirma a sus primeros artistas para la ceremonia
Los Latin Grammy 2026, que se realizarán en el MGM Grand Arena en Las Vegas, confirmó a sus primeros artistas que participarán en la ceremonia.
14 cantantes y grupos formarán parte del show musical, por lo que se espera que en los siguientes días se revelen los nombres de más artistas que se presentarán en la ceremonia.
Entre los primeros cantantes confirmados para cantar en los Latin Grammy 2026 destaca Rosalía, quien suma 7 nominaciones por su álbum Lux.
Mientras que Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año, un galardón que se le otorga a artistas destacados de la música latina.
Los primeros confirmados para participar en el Latin Grammy 2026 también está nominados
Además de las nominaciones de Rosalía y Daddy Yankee, los otros artistas confirmados para cantar en el Latin Grammy 2027 también están compitiendo en su categoría.
Silvana Estrada tiene 6 nominaciones por su álbum Vendrán suaves lluvias y Mon Laferte tiene 6 menciones por su disco Femme Fatale.
Xavi, Kany García, Carin León y Anitta aspiran a dos premios de los Latin Grammy, mientras que Vivir Quintana esta nominada a Canción del Año por Humano.