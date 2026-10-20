Latin Grammy 2026 confirmó a los primeros artistas que actuarán en el show musical de la ceremonia; Rosalía y Daddy Yankee figuran en la lista.

El 12 de noviembre se realizará la edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas y estos son los primeros artistas confirmados:

Rosalía, de 34 años de edad

Juanes, de 54 años de edad

Daddy Yankee, de 50 años de edad

Anitta, de 33 años de edad

Vivir Quintana, de 41 años de edad

Silvana Estrada, 29 años de edad

Carin León, de 37 años de edad

Xavi, de 22 años de edad

Banda Los Recoditos

Jorge Drexler, de 62 años de edad

Mon Laferte, de 43 años de edad

Rawayana

Elena Rose, de 31 años de edad

Kany García, de 44 años de edad

Rosalía está confirmada para cantar en los Latin Grammy 2026 (Instagram/@latingrammys)

Latin Grammy 2026 confirma a sus primeros artistas para la ceremonia

Los Latin Grammy 2026, que se realizarán en el MGM Grand Arena en Las Vegas, confirmó a sus primeros artistas que participarán en la ceremonia.

14 cantantes y grupos formarán parte del show musical, por lo que se espera que en los siguientes días se revelen los nombres de más artistas que se presentarán en la ceremonia.

Entre los primeros cantantes confirmados para cantar en los Latin Grammy 2026 destaca Rosalía, quien suma 7 nominaciones por su álbum Lux.

Mientras que Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año, un galardón que se le otorga a artistas destacados de la música latina.

Los primeros confirmados para participar en el Latin Grammy 2026 también está nominados

Además de las nominaciones de Rosalía y Daddy Yankee, los otros artistas confirmados para cantar en el Latin Grammy 2027 también están compitiendo en su categoría.

Daddy Yankee se presentará en los Latin Grammy 2026 (Instagram/@latingrammys)

Silvana Estrada tiene 6 nominaciones por su álbum Vendrán suaves lluvias y Mon Laferte tiene 6 menciones por su disco Femme Fatale.

Xavi, Kany García, Carin León y Anitta aspiran a dos premios de los Latin Grammy, mientras que Vivir Quintana esta nominada a Canción del Año por Humano.