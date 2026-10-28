Alejandra Espinoza es una presentadora, actriz y modelo mexicana que será la conductora principal de los HEAT Latin Music Awards 2026 el 5 de noviembre en Puerto Vallarta.

Fue la 3.ª finalista en Nuestra Belleza México 2006, pero saltó a la fama tras coronarse como la primera ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina en 2007.

Alejandra Espinoza ha trabajado como modelo, actriz de telenovelas y presentadora de reconocidos programas de variedades y reality shows.

¿Quién es Alejandra Espinoza, conductora y host de Premios HEAT 2026?

Alejandra Espinoza Cruz es una destacada presentadora de televisión, actriz y exreina de belleza mexicana.

Alejandra Espinoza, conductora y host de Premios HEAT 2026 (@alejandraespinoza / Instagram )

Nació el 27 de marzo de 1987 en Tijuana, Baja California, y creció en una familia numerosa de 10 hermanos. En 2001 emigró con su familia a San Ysidro, California.

Alejandra Espinoza ha destacado en la industria del espectáculo por su belleza y carisma.

¿Cuántos años tiene Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alejandra Espinoza?

En 2011, Alejandra Espinoza se casó con el coreógrafo y director artístico puertorriqueño Aníbal Marrero, a quien conoció durante su participación en Nuestra Belleza Latina.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza es del signo zodiacal Aries.

Alejandra Espinoza, conductora y host de Premios HEAT 2026 (@alejandraespinoza / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza tiene un hijo llamado Matteo, fruto de su relación con Aníbal Marrero.

¿Qué estudió Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza estudió la secundaria en la Eucario Zavala y posteriormente cursó estudios de enfermería antes de ganar el concurso Nuestra Belleza Latina en 2007.

Tras ganar enfocó su carrera en la conducción y la actuación.

¿En qué ha trabajado Alejandra Espinoza, conductora y host de Premios HEAT 2026?

Alejandra Espinoza trabajó en un restaurante de comida rápida y en casas de cambio mientras participaba en concursos en su tiempo libre.

En 2006 fue tercera finalista en Nuestra Belleza México, y en 2007 alcanzó fama internacional al convertirse en la primera ganadora del conocido reality show Nuestra Belleza Latina de Univisión.

Su triunfo en el certamen marcó el inicio de una exitosa carrera junto a Univisión y Televisa:

Inició su faceta de conducción como corresponsal en El Gordo y la Flaca

Durante seis años (2008–2014) se desempeñó como modelo y copresentadora en el icónico programa Sábado Gigante junto a Don Francisco

Ha sido la conductora titular de producciones como La Banda, La Reina de la Canción, Mi famoso y yo y ¿Apostarías por mí?

Condujo como invitada Despierta América.

Ha estado al frente de entregas como Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, Latin American Music Awards y los HEAT Latin Music Awards

En marzo de 2025 se sumó al programa de radio Buena Vibra en K-LOVE 107.5 FM en Los Ángeles

Alejandra Espinoza, conductora y host de Premios HEAT 2026 (@alejandraespinoza / Instagram )

Alejandra Espinoza ha incursionado exitosamente en la actuación en telenovelas y programas especiales:

Dio vida a Sonia Aristimuño en la adaptación de la telenovela Rubí (2020)

Consiguió su primer rol protagónico interpretando a Mariluz García en el melodrama Corazón guerrero (2022)

Actuó en Amores que engañan (2023) y participó en la temporada 2023 de ¿Quién es la máscara? ocultándose bajo el personaje de “Llama”

En 2019, Alejandra Espinoza debutó como escritora con su libro inspirador “El secreto de Alejandra: Tu sueño se hará realidad”.