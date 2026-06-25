J Balvin, cantante colombiano, es uno de los principales responsables de la internacionalización del reguetón, llevando la música urbana en español a escenarios globales como Coachella, Lollapalooza y Tomorrowland.

Con una carrera iniciada en la década de 2000, José Álvaro Osorio Balvín ha sido reconocido con Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards y MTV Awards, consolidándose como uno de los artistas latinos más escuchados del mundo.

Su estilo innovador y sus colaboraciones con figuras internacionales lo han convertido en un embajador cultural del reguetón.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin es un cantante colombiano reconocido por ser uno de los principales responsables de la internacionalización del reguetón.

Su estilo ha logrado llevar la música urbana en español a escenarios globales como Coachella, Lollapalooza y Tomorrowland, consolidándolo como un referente del género a nivel mundial.

A lo largo de su carrera ha recibido premios como los Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards y MTV Awards, además de posicionarse como uno de los artistas latinos más escuchados del mundo.

J Balvin es un cantante colombiano de reguetón y música urbana. (@JBalvin/Fb )

¿Qué edad tiene J Balvin?

J Balvin nació el 7 de mayo de 1985, por lo que en 2026 tiene 41 años.

¿J Balvin tiene pareja?

Sí. J Balvin mantiene una relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, con quien está desde el año 2018.

La pareja ha compartido públicamente distintos momentos de su vida familiar, aunque suelen mantener un perfil reservado.

¿Qué signo zodiacal es J Balvin?

J Balvin es Tauro, ya que nació el 7 de mayo. Este signo pertenece al elemento Tierra y se asocia con la estabilidad, la constancia, la perseverancia y una fuerte conexión con lo sensorial y lo artístico.

¿J Balvin tiene hijos?

Sí. J Balvin tiene un hijo, nacido el 27 de junio de 2021, fruto de su relación con Valentina Ferrer.

¿Qué estudió J Balvin?

La formación académica de J Balvin se centró en estudios universitarios que no concluyó, ya que decidió dedicarse por completo a la música.

Negocios Internacionales – Universidad EAFIT (Medellín), estudios no concluidos.

Comunicación Social – Universidad EAFIT (Medellín), estudios no concluidos.

¿En qué ha trabajado J Balvin?

J Balvin ha desarrollado toda su carrera en la industria musical como cantante, compositor y productor, consolidándose como uno de los principales exponentes del reguetón a nivel global.