Luego de su exitoso concierto en el Estadio GNP Seguros, tendremos a Caifanes en el Palacio de los Deportes con una presentación especial para todos sus fans.

Si te interesa ir a ver a Caifanes en el Palacio de los Deportes, a continuación te daremos todos los detalles de precio de boletos, fecha y preventa.

Fecha del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

El concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2026 a las 8:00 p.m.

Este concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes será 360°; es decir, el escenario estará en el centro de la pista.

Concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes (OCESA)

Precios de boletos del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

A continuación, te enlistamos los precios de boletos del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes, para que te vayas preparando:

PISTA: 2,170 pesos

NIVEL B: 2,046 pesos

NIVEL C: 1,550 pesos

NIVEL D: 806 pesos

NIVEL E: 558 pesos

El precio ya incluye recargos y se podrán adquirir tanto en el sistema Ticketmaster, como en las taquillas del Palacio de los Deportes, así como en puntos de venta autorizados.

Caifanes (@caifanesmex / Instagram)

Preventa del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

La preventa del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes será de la siguiente manera:

Venta Beyond: 21 de Julio 9:00 a.m.

Preventa Priority: 22 de Julio 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 23 de Julio 11:00 a.m.

Venta General: 24 de Julio 11:00 a.m.

Con excepción de la preventa de Banamex, en el resto de fechas se podrán adquirir los boletos para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes con cualquier tarjeta de crédito o débito.