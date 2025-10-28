Una vez más, Rosalía sorprende a sus seguidores. Berghain, su colaboración con Björk, muestra a una cantante que no conocíamos.
Rosalía se arriesga, Berghain llega en tres idiomas: alemán, español e inglés, pero además incluye la participación de Björk -de 59 años- y el músico Yves Tumor -de 35 años-.
Asimismo, es la carta presentación de “Lux”, el cuarto álbum de estudio de la artista catalana, de 33 años, que será lanzado el próximo 7 de noviembre a través de Columbia Records.
¿Qué significa Berghain de Rosalía, Björk y Yves Tumor?
Berghain, el nombre de la nueva canción de Rosalía, Björk y Yves Tumor hace referencia al club de música electrónica más emblemático de Berlín. Su nombre es un acrónimo entre Kreuz’berg’ y Friedrich’shain’.
El recinto se fundó en 2004, su ambiente es inclusivo, de raíces queer y contraculturales. Es bien sabido que sus asistentes tienen prohibido el uso de sus celulares.
Explicación de Berghain, la canción de Rosalía
En Berghain, Rosalía convierte el amor y el deseo en un ritual oscuro; a base de metáforas recuerda que cada acción, palpable e impalpable, es parte de un equilibrio.
Su letra se interpreta desde varios ángulos, desde la mujer consumida por la rutina en cuyo interior existe una llama inquieta y deseosa de un amor que se construye desde la espiritualidad, los vínculos íntimos y carnales.
El video se grabó en Varsovia bajo la dirección de Nicolás Méndez.
Letra de Berghain de Rosalía ft. Björk y Yves Tumor
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Die Flamme dringt in mein
Gehirn einwie ein Blei-Teddybärich bewahre viele
Dinge in meinem
Herzen aufdeshalb ist mein Herz so schwer
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor, sé desaparecer cuando tú vienes es cuando me voy
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
This is divine intervention
The only way to save us is through divine intervention
The only way I will be saved is through divine intervention
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
You love me
Letra en español de Berghain de Rosalía ft. Björk y Yves Tumor
Su miedo es mi miedo
Su ira es mi ira
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre
La llama penetra mi cerebro
Como un osito de peluche de plomo
Guardo muchas cosas en mi corazón
Por eso mi corazón está tan pesado
Su miedo es mi miedo
Su ira es mi ira
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre
Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor, sé desaparecer cuando tú vienes es cuando me voy
Su miedo es mi miedo
Su ira es mi ira
Su amor es mi amor
Su sangre es mi sangre
Esta es una intervención divina
La única manera de salvarnos es a través de la intervención divina
La única manera de salvarme es a través de la intervención divina
Te follaré hasta que me ames
Te follaré hasta que me ames
Te follaré hasta que me ames
Hasta que me ames
Hasta que me ames
Hasta que me ames
Ámame, ámame, ámame