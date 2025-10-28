Una vez más, Rosalía sorprende a sus seguidores. Berghain, su colaboración con Björk, muestra a una cantante que no conocíamos.

Rosalía se arriesga, Berghain llega en tres idiomas: alemán, español e inglés , pero además incluye la participación de Björk -de 59 años- y el músico Yves Tumor -de 35 años-.

Asimismo, es la carta presentación de “Lux”, el cuarto álbum de estudio de la artista catalana, de 33 años, que será lanzado el próximo 7 de noviembre a través de Columbia Records.

¿Qué significa Berghain de Rosalía, Björk y Yves Tumor?

Berghain, el nombre de la nueva canción de Rosalía, Björk y Yves Tumor hace referencia al club de música electrónica más emblemático de Berlín. Su nombre es un acrónimo entre Kreuz’berg’ y Friedrich’shain’.

El recinto se fundó en 2004, su ambiente es inclusivo, de raíces queer y contraculturales. Es bien sabido que sus asistentes tienen prohibido el uso de sus celulares.

Explicación de Berghain, la canción de Rosalía

En Berghain, Rosalía convierte el amor y el deseo en un ritual oscuro; a base de metáforas recuerda que cada acción, palpable e impalpable, es parte de un equilibrio.

Su letra se interpreta desde varios ángulos, desde la mujer consumida por la rutina en cuyo interior existe una llama inquieta y deseosa de un amor que se construye desde la espiritualidad, los vínculos íntimos y carnales.

Berghain, lo nuevo de Rosalía, Björk y Yves Tumor (Rosalía / YouTube)

El video se grabó en Varsovia bajo la dirección de Nicolás Méndez.

Letra de Berghain de Rosalía ft. Björk y Yves Tumor

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Die Flamme dringt in mein

Gehirn einwie ein Blei-Teddybärich bewahre viele

Dinge in meinem

Herzen aufdeshalb ist mein Herz so schwer

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor, sé desaparecer cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

This is divine intervention

The only way to save us is through divine intervention

The only way I will be saved is through divine intervention

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

You love me

Letra en español de Berghain de Rosalía ft. Björk y Yves Tumor

Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre

La llama penetra mi cerebro

Como un osito de peluche de plomo

Guardo muchas cosas en mi corazón

Por eso mi corazón está tan pesado

Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre

Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor, sé desaparecer cuando tú vienes es cuando me voy

Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre

Esta es una intervención divina

La única manera de salvarnos es a través de la intervención divina

La única manera de salvarme es a través de la intervención divina

Te follaré hasta que me ames

Te follaré hasta que me ames

Te follaré hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames

Ámame, ámame, ámame