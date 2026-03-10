Rosalía está siendo cancelada en redes tras decir en entrevista que le hubiera gustado conocer a Picasso, pintor reconocido por su arte y por haber sido un hombre violento:

“Pero me gusta mucho Picasso, y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra, y a lo mejor y me hubiera caído tan bien y quién sabe, a lo mejor hay cosas que me habría explicado y a mí no me importa” Rosalía

Lo que más enfadó a los fans es que en el contexto de la entrevista, la cantante española sabía de estos señalamientos en contra del pintor.

Sin embargo, defendió que no puede saber si lo que se dice de Picasso es verdad o mentira, por lo que ella “no es quién para juzgar” mientras no haya convivido personalmente con el pintor.

“A lo mejor nos llevábamos bien, a lo mejor no”, añadió la cantante que ya está siendo cancelada.

Rosalía (Instagram | @rosalia.vt )

Critican a Rosalía por admiración a Picasso pese acusaciones de violencia

Si bien Pablo Picasso es reconocido en el arte como el creador del cubismo, también fue señalado por violentar a mujeres de su entorno personal.

Fuentes señalan a su primera esposa, así como una relación que sostuvo con una menor de edad cuando él tenía 43 años de edad.

Las críticas en contra de Rosalía se centraron principalmente en que se ha definido como una mujer feminista que lucha por el empoderamiento de la mujer.

Por lo que, para muchos, sus comentarios a favor de Picasso cayeron en una clara y lamentable contradicción con su discurso habitual.

Fans inundaron las redes sociales con miles de críticas, asegurando que se les había caído una ídola .