El concierto por Palestina celebrado en Barcelona reunió a numerosos artistas y público en una noche de música y mensajes, destacando la participación inesperada de Rosalía.

“Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos” Rosalía

La intervención de la cantante en el Palau Sant Jordi se produjo sin anuncio previo, generando una reacción inmediata y una de las ovaciones intensas del concierto.

Aparición sorpresa de Rosalía en el Concert-Manifest x Palestina

Según el medio que cubrió el evento, el nombre de Rosalía apareció en pantalla antes de su salida, provocando entusiasmo entre los asistentes del Palau Sant Jordi.

La cantante interpretó La Perla acompañada por 5 músicos, ofreciendo una versión colaborativa de la canción incluida en su álbum Lux, según detalló la cobertura.

Tras la interpretación, Rosalía dirigió un mensaje en catalán al público, subrayando el valor especial de la noche y agradeciendo la invitación al escenario.

Rosalía en concierto por Palestina (Captura de video)

El Concert-Manifest x Palestina tuvo como objetivo principal expresar solidaridad con el pueblo palestino, integrando música, palabra y manifestaciones artísticas a lo largo de la velada.

La aparición sorpresa de Rosalía fue considerada uno de los momentos más destacados del evento, tanto por su mensaje local como por el impacto mediático generado.

La cantante cerró una noche cargada de simbolismo, música y compromiso, consolidando el Concert-Manifest x Palestina como un referente cultural de apoyo.