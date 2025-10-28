Rosalía dio a conocer que Yahritza y su Esencia, el grupo de regional, será parte de su nuevo álbum “LUX” con una colaboración inesperada.

Esta colaboración entre Yahritza y su Esencia y Rosalía es algo que la cantante española estaba buscando desde hace un tiempo para darle más relevancia a la producción.

¿Cómo será la colaboración entre Rosalía y Yahritza y su Esencia?

De momento, no hay muchos detalles de la colaboración entre Rosalía y Yahritza y su Esencia, solo se sabe que la canción se llamará “La Perla”.

Aunque por el estilo de Rosalía y Yahritza y su Esencia, se espera que “La Perla” tenga una fusión entre flamenco y música urbana, con el regional mexicano.

Yahritza y Su Esencia (@yahritzaysuesencia / Instagram)

La colaboración sorprende debido a que la agrupación estadounidense de regional ha recibido mucho rechazo por parte del público mexicano tras su polémica en 2023.

Debido a que integrantes de Yahritza y su Esencia criticaron el ruido de la CDMX, así como la comida mexicana, señalando que solo comían cosas que había en Washington.

Aún así se han tratado de mantener relevantes en México con pequeñas presentaciones en el país, aunque con un impacto mucho menor a lo que se esperaba originalmente.

¿Cuándo sale el álbum con la colaboración entre Rosalía y Yahritza y su Esencia?

“LUX”, el nuevo álbum de Rosalía con la colaboración de Yahritza y su Esencia se lanzará el próximo 6 de noviembre de 2025.

Será hasta ese día en que se conozca con certeza cómo sonará esta curiosa colaboración, pues no hay anuncios de un posible video musical o que se libere un previo antes de la mencionada fecha.

El álbum de Rosalía, donde estará la colaboración de Yahritza y su Esencia, se podrá escuchar en todas las plataformas digitales disponibles en el mundo.

No se sabe si contará con una edición física, aunque es poco probable debido a que tanto la cantante, como la agrupación, han desarrollado su carrera en el formato digital.