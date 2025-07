El diseñador de moda español, Miguel Adrover, se equivocó. Rosalía no es ajena a lo que ocurre en Palestina.

Mediante sus historias de Instagram, Rosalía encara a Miguel Adrover, quien se negó a vestirla, pero además la acusó de ser tibia en su apoyo a Palestina.

La respuesta de Rosalía al diseñador Miguel Adrover que optó por no vestirla acusándola de ser tibia con apoyo a Palestina

Miguel Adrover, de 59 años, condenó el “silencio cómplice” de Rosalía ante la situación de Palestina, territorio donde han muerto 60 mil personas por hambruna y ataques del ejército israelí.

Pero además, Miguel Adrover se negó a realizar un diseño a medida para Rosalía, de 32 años, aún cuando es una de sus cantantes favoritas.

Debido a que el diseñador hizo pública su acción, la cantautora también dio a conocer su posición en redes sociales.

La propia aclara que no haberse pronunciado sobre la situación en Gaza no significa que no esté al tanto y mucho menos que no sienta tristeza y condene a los responsables.

“El hecho de no haber usado mi plataforma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día, día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan” Rosalía

Por lo que pide frenar acciones y ataques que no ayudarán a que la situación de Palestina mejore.

Por el contrario, desvían la atención ya que los verdaderos culpables son aquellos que tienen el “poder de acción”.

“No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)” Rosalía

Rosalía (@rosalia.vt / Instagram)

Por lo que destaca la labor de personas e instituciones que no solo alzan la voz por Palestina, también actúan, como lo son:

ONG’s

Activistas

Voluntarios

Trabajadores

Cooperativas

Asociaciones

Periodistas

"Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG’s, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras" Rosalía

Rosalía (@rosalia.vt / Instagram)

Miguel Adrover desaira a Rosalía por su falta de apoyo a Palestina

Esta semana, Miguel Adrover habría filrado un correo en el que rechazaba crear un diseño a medida para Rosalía aún cuando se declara su fan.

Miguel Adrover, asegurando que no es un tema personal, rechazó trabajar con Rosalía debido a que ésta no había apoyado públicamente a Palestina, por lo que la acusa de ser una persona tibia.

“El silencio es complicidad y más cuando tiene un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas” Miguel Adrover

Por lo que la cantante catalana ha pedido que se señale a los verdaderos responsables. Así como recuerda que no basta alzar la voz por Gaza, sino actuar.