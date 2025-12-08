La gira de conciertos LUX Tour 2026 de la española Rosalía en México confirma paquetes VIP, pero ¿qué precios tiene y qué beneficios incluyen?

Estos son los precios de los 3 paquetes VIP para conciertos de Rosalía de LUX Tour 2026 en México:

PIT Diamond VIP: $15,113 PIT Gold VIP: $10,650 Nivel B Silver VIP: $8,604

Rosalía, cantante. (@rosalia.vt)

Esto incluye los paquetes VIP Rosalía para LUX Tour 2026

El primer paquete, PIT Diamond VIP para los conciertos de Rosalía en México con LUX Tour 2026 con precio de 15 mil 113 pesos, incluye:

Un boleto premium general en sección “PIT”.

Acceso exclusivo al lounge VIP previo al show que incluye con aperitivos ligeros

Dos (2) boletos de bebida para cócteles y cocktails especiales curados por Rosalía

Cabina de fotos para conmemorar la noche

Módulo dedicado de mercancía

Playlist exclusivo y más

Pulsera, laminado y lanyard oficiales de VIP

Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable

Acceso anticipado al inmueble antes de la hora oficial de apertura

Oportunidad de comprar mercancía previo al show

Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche

Registro dedicado

Anfitrión VIP en sitio

El paquete 2, PIT Gold VIP con precio de 10 mil 650 para los conciertos LUX Tour 2026 de Rosalía tiene como beneficios lo siguiente:

Un boleto premium en sección “PIT”.

Acceso anticipado al gold circle para asegurar tu lugar antes que el público general

Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable

Acceso anticipado al recinto antes de la hora oficial de apertura

Oportunidad de comprar mercancía previo al show

Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche

Registro dedicado

Anfitrión VIP en sitio

Por último, el paquete Nivel B Silver VIP de 8 mil 604 pesos, incluye para los fans de Rosalía:

Un boleto premium sentado y numerado en zona “Nivel B”

Laminado y lanyard oficiales de VIP

Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable

Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche

Registro dedicado

Anfitrión VIP en sitio