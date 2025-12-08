La gira de conciertos LUX Tour 2026 de la española Rosalía en México confirma paquetes VIP, pero ¿qué precios tiene y qué beneficios incluyen?
Estos son los precios de los 3 paquetes VIP para conciertos de Rosalía de LUX Tour 2026 en México:
- PIT Diamond VIP: $15,113
- PIT Gold VIP: $10,650
- Nivel B Silver VIP: $8,604
Esto incluye los paquetes VIP Rosalía para LUX Tour 2026
El primer paquete, PIT Diamond VIP para los conciertos de Rosalía en México con LUX Tour 2026 con precio de 15 mil 113 pesos, incluye:
- Un boleto premium general en sección “PIT”.
- Acceso exclusivo al lounge VIP previo al show que incluye con aperitivos ligeros
- Dos (2) boletos de bebida para cócteles y cocktails especiales curados por Rosalía
- Cabina de fotos para conmemorar la noche
- Módulo dedicado de mercancía
- Playlist exclusivo y más
- Pulsera, laminado y lanyard oficiales de VIP
- Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable
- Acceso anticipado al inmueble antes de la hora oficial de apertura
- Oportunidad de comprar mercancía previo al show
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP en sitio
El paquete 2, PIT Gold VIP con precio de 10 mil 650 para los conciertos LUX Tour 2026 de Rosalía tiene como beneficios lo siguiente:
- Un boleto premium en sección “PIT”.
- Acceso anticipado al gold circle para asegurar tu lugar antes que el público general
- Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable
- Acceso anticipado al recinto antes de la hora oficial de apertura
- Oportunidad de comprar mercancía previo al show
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP en sitio
Por último, el paquete Nivel B Silver VIP de 8 mil 604 pesos, incluye para los fans de Rosalía:
- Un boleto premium sentado y numerado en zona “Nivel B”
- Laminado y lanyard oficiales de VIP
- Paquete exclusivo de mercancía VIP que incluye fanzine del tour, vela, libreta y cámara desechable
- Oportunidad de foto frente al backdrop VIP para celebrar tu noche
- Registro dedicado
- Anfitrión VIP en sitio