En video, la cantante española Rosalía se ha disculpado, tras polémica que generó por comentarios sobre el artista Picasso, asegurando que “no tenía consciencia”.

Reconociendo Rosalía su error tras los dichos de “nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra” sobre Picasso y la ola de críticas que le generó en su contra.

Rosalía se disculpa “no tenía consciencia” tras comentarios sobre Picasso

Con un video que ha compartido en la red social TikTok, la española Rosalía se disculpa pues “no tenía consciencia”, tras comentarios sobre Picasso que no la tenían en paz, por lo que prefirió hablar y pedir perdón.

“No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido”. Rosalía

Asimismo, Rosalía dijo no volver hablar o dar su opinión sobre algo que desconoce, asegurando que cometió un gran error.

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”. Rosalía

¿Qué dijo Rosalía de Picasso? Por esta razón le llovieron las críticas

Rosalía generó polémica tras una entrevista con la escritora Mariana Enríquez, en la que la cantante defendió la idea de separar la obra de un artista de su vida personal.

“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra”. Rosalía

Lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales sobre Rosalía, quienes la criticaron por menospreciar las acusaciones sobre los actos de violencia a Picasso.

Pues a Picasso se le ha acusado violencia física y psicológica sobre varias mujeres que fueron sus parejas, además de que fue una persona misógina y tóxica.