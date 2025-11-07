La Perla, canción que forma parte del disco Lux de Rosalía de 33 años de edad, tendrá un significado y letra muy allegadas a Rauw Alejandro.
Esta nueva canción de Rosalía está causando alboroto pues en su letra revelaría un significado que varios esperaban que la cantante en algún momento contara de Rauw Alejandro de 32 años de edad.
Letra de La Perla, canción de Rosalía del disco Lux
La Perla, la nueva canción del disco Lux de Rosalía, tiene esta letra completa:
“Hola
Ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin, vas a terapia
Si al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve
Si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)
(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o".
Significado de La Perla; la canción de Rosalía tendría a Rauw Alejandro como trasfondo
El estreno de la canción La Perla tendría un significado oculto en su letra, misma que creen sería dedicada a Rauw Alejandro.
Debido a que la cantante Rosalía nunca ha hablado de su ruptura con Rauw Alejandro, sus fans creen que La Perla sería totalmente dedicada a él.
Mucho se habló de una infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía que llevó al fin de su relación y compromiso. Ahora se le suma que la letra de La Perla también lo diría.
La Perla hablaría de un romance en que una mujer reclamando a un hombre y describiendo las mentiras que le dijo durante su relación, pero también apuntando a lo deshonesto que este fue.
Entre versos como “red flag andante”, “la lealtad y fidelidad es un idioma que nunca entenderá”, son las que fans de Rosalía están dando con significado a Rauw Alejandro directamente.