La Perla, canción que forma parte del disco Lux de Rosalía de 33 años de edad, tendrá un significado y letra muy allegadas a Rauw Alejandro.

Esta nueva canción de Rosalía está causando alboroto pues en su letra revelaría un significado que varios esperaban que la cantante en algún momento contara de Rauw Alejandro de 32 años de edad.

Letra de La Perla, canción de Rosalía del disco Lux

La Perla, la nueva canción del disco Lux de Rosalía, tiene esta letra completa:

“Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin, vas a terapia

Si al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o".

Significado de La Perla; la canción de Rosalía tendría a Rauw Alejandro como trasfondo

El estreno de la canción La Perla tendría un significado oculto en su letra, misma que creen sería dedicada a Rauw Alejandro.

Debido a que la cantante Rosalía nunca ha hablado de su ruptura con Rauw Alejandro, sus fans creen que La Perla sería totalmente dedicada a él.

Mucho se habló de una infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía que llevó al fin de su relación y compromiso. Ahora se le suma que la letra de La Perla también lo diría.

La Perla hablaría de un romance en que una mujer reclamando a un hombre y describiendo las mentiras que le dijo durante su relación, pero también apuntando a lo deshonesto que este fue.

Entre versos como “red flag andante”, “la lealtad y fidelidad es un idioma que nunca entenderá”, son las que fans de Rosalía están dando con significado a Rauw Alejandro directamente.