Calvin Klein acaba de presentar su campaña Otoño 2025, la cual protagoniza la cantautora española, Rosalía.

Es sin duda un gran salto en la carrera de Rosalía, quien hoy es la musa de la marca de moda global fundada en 1968 por el diseñador Calvin Klein.

Rosalía nueva modelo de lencería de Calvin Klein

En su debut con Calvin Klein, Rosalía, de 32 años, se convierte en una modelo underwear cuyo estilo se convierte en lo idóneo que busca reflejar la marca: comodidad, fuerza y sensualidad.

Bajo el lente de la fotógrafa holandesa, Carlijn Jacobs, de 34 años, Rosalía modela prendas de la línea Icon Cotton Modal de Calvin Klein.

La cual se caracteriza por su cintura Infinity Bond sin costuras, que promete la proyección visual de figura estética y fluida.

La autonombrada Motomami también modela prendas de las líneas Heritage Cotton y Perfectly Fit, donde el confort es prioridad y la nostalgia llega gracias al toque vintage que no pasa desapercibido.

Al respecto, Rosalía se dice encantada de representar la marca de la cual ha sido fan durante años.

“La ropa interior Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Me encanta la marca y es un honor participar en la campaña” Rosalía

La colección Otoño 2025 de Clavin Klein, ya puede adquirirse mediante el sitio oficial de la casa de modas estadounidense.

Rosalía presenta su tema inédito “De Madrugá” en comercial para Calvin Klein

Rosalía no solo se dejó ver en lencería de la firma de Calvin Klein, también presentó “De Madrugá”, un tema inédito que se filtró en 2019 en Internet.

“De Madrugá” de Rosalía, como si se tratara de un mantra, musicaliza su comercial para Calvin Klein, donde en menos de 40 segundos posa y modelo con distintas prendas de la colección Otoño 2025.

Sobresale la escena donde la cantante española, recostada en el piso, es abrazada por un pitón. El mensaje es claro: estás a punto de cambiar de piel.

Aunque la Motomami interpretó “Madrugá” durante la gira del álbum “El mal querer”, no la incluyó en sus siguientes discos.

No tuvo una presentación oficial por lo que haberla revivido alimenta las esperanzas de sus fans de escuchar el tema completo en lo que será su cuarto álbum de estudio, del cual aún no hay detalles.