Rosalía compartió una anécdota íntima en el podcast ‘Special People Club’ de Soy una Pringada, en donde reveló cuál fue la frase que la hizo romper con un exnovio con el que duró “unos años”.

Y es que durante el podcast, Rosalía reveló qué esta frase post ruptura hizo que decidiera por fin salir de esa relación, abriendo en redes un debate sobre la toxicidad emocional y el consentimiento.

Rosalía revela cómo la llamó su exnovio que la hizo salir de esa relación tóxica

Durante el podcast Special People Club, Rosalía quien fue la invitada de la semana, compartió que fue lo más decepcionante que le ha hecho un hombre, asegurando que fue una frase y la forma en cómo la llamó que la hizo salir finalmente de esa relación.

Y es que de acuerdo con Rosalía, un exnovio con el que había terminado y con el cual duro “unos años”, tuvieron un reencuentro post-ruptura a la semana y él le dijo: “Cómo he extrañado a mi puta”.

“Tuve un novio que era un poco errático emocionalmente. Estuvimos juntos unos años y rompimos. Pero una semana después de la ruptura, recaímos y volvimos, y ya que estamos en esa situación, imagínense, en un momento dado, me soltó y dijo: ‘Cómo he extrañado a mi puta’. Cuando dijo eso, me quedé paralizada… En cuanto pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví." Rosalía

Como era de esperarse, los fans ya especularon de quién podría tratarse este exnovio y hay tres fuertes opciones de acuerdo a los usuarios sobre a quién podría referirse Rosalía:

Rauw Alejandro C. Tangana Jeremy Allen White

Encabezando la lista está el también cantante Raúl Alejandro Ocasio Ruiz mejor conocido como Raw Alejandro, con quien Rosalía mantuvo una relación de tres años con planes de boda incluidos y aunque nunca se revelaron las razones de su ruptura, muchos piensan que se debió a una infidelidad por parte del cantante.

En segundo lugar, los fans apuestan a que Rosalía se refería a su exnovio Antón Álvarez Alfaro, mejor conocido como C. Tangana con quien estuvo dos años entre el 2016 y 2018; se especula que su ruptura se debió a diferencias personales.

Finalmente, los fans apuestan por la última relación conocida de Rosalía: el actor Jeremy Allen White, con quien se le vio en 2024 y la cual duró casi un año; de acuerdo a medios, la ruptura se debió a un “enfriamiento” en la relación, falta de comunicación e incompatibilidad.