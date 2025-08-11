¿Nueva era de Taylor Swift? El anuncio que lanzó Taylor Nation ha emocionado a todos los swifties.

Pues la nueva publicación de Taylor Nation, emocionó a los fans al pensar que habrá una “nueva era”; es decir, un nuevo disco.

¿Cuál fue el anuncio de Taylor Nation que emocionó a los fans de Taylor Swift?

En las redes sociales de Taylor Nation, cuenta oficial de Taylor Swift de 35 años de edad, publicó 12 fotos de los conciertos de The Eras Tour, pero con la cantante vistiendo outfits en color naranja.

En la publicación que Taylor Nation colocó, dice: “Pensando en cuando ella dijo ‘nos vemos en la siguiente era’”.

Esto hace referencia a una frase que dijo Taylor Swift cuando finalizó la gira de The Eras Tour que llevó a cabo por dos años.

Lo cual ha hecho pensar a todos los swifties que Taylor Swift está a punto de anunciar su siguiente disco de estudio, el cual llevaría el naranja como color predominante.

See you next era.🧡 — The Eras Tour (@TSTheErasTour) August 11, 2025

¿Taylor Swift anunciará otro disco? Los swifties creen que sí

Tal y como se dijo, las redes sociales oficiales de Taylor Swift publicaron fotos de la cantante con looks en tono naranja, anunciando que habría otra era.

Una era en el caso de Taylor Swift y sus fans, significa un nuevo disco por lo que el anuncio de su doceavo disco de estudio, podría llegar en cualquier momento.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril del 2024 fue cuando se lanzó su último disco de estudio llamado The Tortured Poets Department.

Y posteriormente, el pasado 30 de mayo del 2025 anunció la recuperación de todos sus másters y música, dejando así concluido el tiempo de sacar sus Taylor’s Version para recuperarlas.

Por lo que en el caso de Reputation y su disco Debut, de momento no tendrían un Taylor’s Version o canciones inéditas.

Así que habrá que esperar a que Taylor Swift o Taylor Nation anuncien de manera oficial la salida de su próximo disco el cual sería el número 12, y que de acuerdo con las pistas, tendría un color naranja.