PAN reacciona a segundo informe de Sheinbaum con apoyo a Maru Campos

El Partido Acción Nacional (PAN) reaccionó al segundo informe de Sheinbaum externando su apoyo a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos.

A través de redes sociales, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que no se quedarán callados ante la persecución que acusan contra Maru Campos, por lo que dicen “listos para lo que venga”.

PAN reitera apoyo a Maru Campos tras mensaje de Sheinbaum; “hacemos lo correcto”, aseguran

El PAN respondió al segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando todo su apoyo a la gobernadora Maru Campos.

Mediante distintos mensajes, el PAN acusó a Morena de ser un “narcogobierno”, el cual refieren “entregó al país al crimen organizado”.

Ante ello, el PAN aseguró que sus gobernantes como Maru Campos “hacen las cosas bien”, pues dicen priorizan a las familias mexicanas por sobre todas las cosas.

En este sentido, reprodujeron mensajes realizados por figuras del PAN como el expresidente de México, Felipe Calderón, quien llamó a apoyar a Maru Campos.

Según indicó Felipe Calderón, esto significa “hacer lo correcto”, por lo que instó a respaldar a la gobernadora del estado de Chihuahua.

“Lo que hay que hacer es lo correcto y hoy lo que es correcto es estar con Maru Campos en Chihuahua”. Felipe Calderón

Por su parte, Jorge Romero reiteró que todo su movimiento respalda a Maru Campos, lanzando un llamado nacional en defensa de la mandataria estatal.

Esto luego de que figuras como el también expresidente, Vicente Fox, se sumaran en apoyo al gobernadora panista, lanzando diversas críticas en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y es que mientras la presidenta mantiene un discurso en defensa de la soberanía nacional, el PAN afirma que esto, en lugar de defender a México de injerencias extranjeras, es un pretexto para defender a integrantes de su movimiento con señalamientos criminales.