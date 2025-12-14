Taylor Swift -de 35 años de edad- tendría nuevos planes con “Reputation” para Año Nuevo, tras rumores durante todo el año.

Las swifties podrían recibir una sorpresa del resultado final de uno de los proyectos más esperados de “Reputation”.

Taylor Swift estaría preparando una nueva sorpresa con “Reputation”

Algunas de las canciones del catálogo de Taylor Swift en Apple Music cambiaron de letra y eso generó especulaciones entre las fans de la cantante.

Desde hace meses, los fans de Taylor Swift han esperado la reedición del álbum “Reputation”.

Taylor Swift (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

En octubre de 2025, Taylor Swift expresó que no estaba en sus planes lanzar una nueva versión de “Reputation” e invitó a sus fans a escuchar su nuevo álbum “The life of a showgirl”.

Sin embargo, el álbum de Taylor Swift en Apple Music ha presentado algunos cambios con nuevas letras para “I did something bad” y “Delicated”.

En lugar de la estrofa: “Si un hombre habla mierda, no le debo nada. No me arrepiento ni un poco porque se lo merecía”, se cambió por: “Si un hombre habla mierda, no le debo nada. Y si me llama zorra, se lo merecía”.

Este 13 de diciembre es el cumpleaños de Taylor Swift (Especial )

“Delicated” de “Reputation” cambió de letra y es la esperada sorpresa de Taylor Swift

Taylor Swift también cambió una estrofa de “Delicated” que dice: “Oh, maldita sea, nunca había visto ese color azul”.

Y en la versión Dolby Atmos de Appel Music, Taylor Swift canta: “Maldita sea, nuca había visto ese color azul”.

Los cambios en estados canciones de “Reputation” han sido delicados, pero los fans de Taylor Swift lo interpretaron como una pista de que la reedición del álbum está en camino.

Incluso, creen que Taylor Swift está lanzando discretamente la reedición de “Reputation” y esperan con ansias que la cantante lance nuevas versiones de su álbum “robado”.