Taylor Swift -de 35 años de edad- y Los Temerarios tienen algo en común, grabaron sus videos musicales en la misma locación.

‘The fate of Ophelia’ se ha convertido en una de las canciones favoritas de las fans de Taylor Swift, y los seguidores mexicanos de la cantante notaron un detalle.

Taylor Swift y Los Temerarios grabaron videos musicales en la misma mansión

El video musica de “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift y “Me partiste el corazón” de Los Temerarios fueron grabados en Los Ángeles Theatre

En la primera escena de “The Fata of Ophelia” se pueden ver las escaleras de estilo gótico del conocido teatro Los Ángeles, ubicado en el centro de esta ciudad.

Taylor Swift grabó 'The Fate of Ophelia' en el Teatro Los Ángeles como Los Temerarios (Especial )

Los Temerarios también utilizaron esta locación para su video de “Me partiste el corazón” en 2017.

Los Ángeles Theatre es un lugar muy recurrido por los artistas para realizar videos musicales, pues en 2022, BTS también grabó ahí su video de “Black Swan”.

En el caso del video de Taylor Swift, ella solo hizo un cameo en el Teatro Los Ángeles, mientras que Los Temerarios sí grabaron varias escenas.

Los Temerarios grabaron en el Teatro Loa Ángeles, igual que Taylor Swift (Especial )

¿Taylor Swift se inspiró en Luis Miguel para su nuevo álbum?

Además de usar la misma locación que Los Temerarios, los fans de Taylor Swift encontraron otra semejanza en su nuevo álbum.

Algunos aseguran que su canción ‘Opalite’ tiene gran semejanza con ‘1+1= 2 enamorados’ de Luis Miguel, de 55 años de edad.

La semejanza se encuentra en el ritmo del coro y la temática de la melodía, pues ambas hablan de amor.

Y aunque algunos aseguraban que incluso ambas canciones compartían estrofas, la realidad es que no.

Pero ha sido una grata sorpresa para las fans latinas de Taylor Swift, descubrir que existen semejanzas en su música y videos con artistas latino.

Tanto ‘Opalite’ como “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift habrían sido dedicadas a Travis Kelce, de 36 años de edad.