El Día del Novio se celebra en México este 3 de octubre, festejo que coincide con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift.

Por lo que en SDPnoticias te damos el título de 3 canciones de Taylor Swift, incluidas en The Life of a Showgirl, que son ideales para dedicarle a tu pareja.

Las 3 mejores canciones de Taylor Swift en The Life of a Showgirl para dedicar a tu novio

The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, de 35 años de edad, se compone de 12 canciones que no decepcionaron a los fans, por el contrario.

De acuerdo con melómanos, los temas de Taylor Swift para dedicar a tu novio en esta fecha tan especial (sin menospreciar a San Valentín) son:

The Fate of Ophelia

Honey

Wood

The Fate of Ophelia de Taylor Swift

The Fate of Ophelia es la primera canción del álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift. La letra, con un toque moderno, aborda la leyenda alrededor de Ofelia.

Se dice que el icónico personaje de Hamlet, de Shakespeare, se suicida tras caer en la locura; sin embargo, en la canción, la protagonista es salvada por alguien que entró con fuerza en su vida.

La letra en español, reza:

Me escuchaste gritar bajo el agua, me viste hundirme en silencio

cuando todos pensaban que estaba perdida, tú extendiste la mano y me levantaste.

Me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

Donde antes había sombras, ahora hay una luz que no se apaga.

Tus palabras fueron un faro, tu voz rompió el ruido, me devolviste a la orilla cuando ya no podía nadar.

Me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

No dejaste que me hundiera, me mostraste que todavía podía vivir.

Dicen que la tristeza arrastra, que nadie escapa del río, pero tú me miraste fijo y dijiste: “no voy a dejarte ir”.

Me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

Tú, tu equipo, tus vibras hicieron que creyera otra vez.

Honey de Taylor Swift

Honey es la canción con la que Taylor Swift pretende ayudar a sanar viejas heridas que fueron provocadas por palabras que tienen una armadura dura.

El tema es un claro ejemplo de que a las palabras que pueden ocasionar daño pueden reutilizarse para causar un efecto contrario.

Siempre y cuando sean usadas en momentos adecuados y dulces. El mensaje será diferente. Encantador.

La letra en español, dice:

Puedes llamarme cariño si quieres porque soy la que tú quieres.

Cuando alguien me llamaba amor era de modo pasivo-agresivo en el bar

Y la perra me decía que me alejara porque su novio me había mirado raro

Si alguien me llamaba cariño era en el baño, con dientes blancos diciendo que esa falda no me quedaba bien y yo lloraba todo el camino de regreso a casa.

Pero tú tocas mi cara y le das otro sentido a toda esa tristeza cuando dices: cariño

Spritz de verano, cielos rosados. Puedes llamarme cariño si quieres porque soy la que tú quieres.

Beso a menta fresca, todo mío. Tú le das otro sentido porque lo dices en serio cuando hablas.

Cariño, ya estoy en casa, podemos jugar a la casita Podemos acostarnos, recógeme

¿Quién es la más mala del lugar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Podrías ser mi aventura de una noche para siempre

Amorcito, es tuyo, pateando puertas, derríbalo todo, dame más. Compra la pintura del color de tus ojos (de tus ojos) y haz grafiti con toda mi maldita vida.

Cariño, cuando alguien me llamaba tarde en la noche él estaba jugando con mi cabeza, Preguntando: ¿Qué estás vistiendo? Demasiado drogado para recordarlo en la mañana.

Y cuando alguien me llamaba encantadora buscaba formas de no elogiarme, pero tú lo dices como si estuvieras maravillado de mí y te quedas hasta la mañana siguiente.

Wood de Taylor Swift

De acuerdo con la propia Taylor Swift, Wood construye una historia de amor desde la suerte superstición.

Retrata a esas personas que cansadas de no haber encontrado aún a su alma gemela, recurren a amuletos que les den suerte, pero también a aquellos que causan un efecto contrario.

La letra en español, dice:

La margarita está desnuda, yo me quedé destrozada .Él no me quiere, él no me quiere.

La moneda de la suerte no dio suerte, lo acepté de nuevo y luego pisé una grieta y el gato negro se rió.

Y, mi amor, lo admito, he sido un poco supersticiosa (supersticiosa)

Dedos cruzados hasta que pusiste tu mano sobre la mía (ah)

Parece que tú y yo hacemos nuestra propia suerte.

Una mala señal no está mal. No tengo que tocar madera

Todas esas quejas, eso de pedir deseos a una estrella fugaz

Nunca me sirvió de nada. No tengo que tocar madera

Somos tú y yo para siempre bailando en la oscuridad.

Por todo mi cuerpo, se entiende. No tengo que tocar madera

Perdona si suena arrogante. Él me hipnotizó y me abrió los ojos.

No es difícil ver. Que su amor fue la llave que abrió mis muslos

Chicas, no necesito atrapar el ramo para saber que viene una roca dura en camino

Y, mi amor, lo admito, he sido un poco supersticiosa (supersticiosa)

La maldición sobre mí se rompió con tu varita mágica (ah)

Me parece que tú y yo hacemos nuestra propia suerte

Nuevos niveles (nuevos niveles) de masculinidad (masculinidad)

No tengo que tocar madera.

Todas esas quejas, pedir deseos a una estrella fugaz

Nunca me sirvió de nada. No tengo que tocar madera

Somos tú y yo para siempre bailando en la oscuridad

Por todo mi cuerpo, se entiende.

No tengo que tocar madera