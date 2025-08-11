Tras el anuncio de que Taylor Swift anunciaría su doceavo álbum de estudio, ahora los fans creen que estará en el podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad junto a su hermano Jason.

Y es que los hermanos Kelce tienen un exitoso podcast llamado New Heights en donde hablan de todo un poco, y ahora sospechan que Taylor Swift de 35 años de edad, podría ser la invitada sorpresa.

¿Por qué dicen que Taylor Swift estaría en el podcast de su novio Travis Kelce?

Este lunes 11 de agosto, el podcast de los hermanos Kelce, New Heights, anunció que tendría el miércoles a un invitado sorpresa, colocando una silueta sospechosa.

Y como era de esperarse, ahora los fans creen que se trata de Taylor Swift, pues no solo se anunció que habría otra Era, es decir otro disco de la cantante, sino que los fans averiguaron de donde se tomó la silueta.

Pues como es sabido, a los fans de Taylor Swift nada los detiene y fueron ellos quienes se pusieron a buscar entre miles de fotos de la cantante, la que coincidiera con la misteriosa silueta anunciada en el podcast de Travis Kelce.

Y en efecto, hay una foto de Taylor Swift que calza perfecto con la anunciada en el podcast de los hermanos Kelce: la que se usó en la entrevista ‘Directors on Directors’ en donde la cantante entrevistó a Martin McDonagh en 2022.

Por lo que aparentemente, el próximo miércoles 13 de agosto, Taylor Swift estará en el podcast de su novio Travis Kelce.

👀| Fans decoded the silhouette used on New Heights’ teaser being the one from Taylor Swift’s 'Directors on Directors' interview. pic.twitter.com/KB2ePEeSpn — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) August 11, 2025

¿Taylor Swift anunciará su nuevo disco en el podcast de Travis y Jason Kelce?

Después de anunciarse a un “invitado sorpresa” en el podcast de Travis y Jason Kelce, los fans están más que seguros que se trata de Taylor Swift.

Pues el anuncio fue hecho este lunes 11 de agosto, unas horas antes de que las cuentas oficiales Taylor Swift revelaran que habría otro disco en tonos naranjas.

Además, los fans de Taylor Swift decodificaron la silueta misteriosa que aparece en el anuncio del podcast de Travis Kelce, revelando que sí era una foto de la cantante.

Al ser anunciados el mismo día, tanto lo del invitado sorpresa como la nueva era de Taylor Swift, muchos especulan que la cantante podría anunciarlo en el podcast de su novio Travis Kelce.

Por lo que habrá que esperar a que salga el episodio del podcast de Travis Kelce para saber si es que en realidad Taylor Swift se presenta con él y además, anuncia algo sobre su nuevo disco.