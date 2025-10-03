A poco de liberarse The Life of Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, el tema Cancelled ha puesto en la mira a Blake Lively.

Y es que Cancelled, habla de esos amigos que han estado involucrados en escándalos y que han sido cancelados públicamente como le pasó a la propia Taylor Swift por su amistad con Blake Lively.

En la canción, la cantautora estadounidense -de 35 años- habla de cómo ella empatiza con ellos.

Letra de “Cancelled” en español

Al principio pensaste que todo iría bien

La situación podía salvarse, por supuesto, pero ya habían elegido tu tumba y tu coche fúnebre.

Cuidado con la ira de los cruzados enmascarados

¿Fuiste demasiado cerca del sol, jefa? ¿Te pillaron divirtiéndote demasiado?

Ven conmigo, cuando nos vean, huirán. Algo malvado viene por aquí

Menos mal que me gustan mis amigos cancelados

Me gustan disfrazados de Gucci y de escándalo

Como mi whisky sour y flores espinosas venenosas.

Bienvenidos a mi inframundo donde se pone bastante oscuro

Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos. Son los que tienen cicatrices a juego.

Es fácil amarte cuando eres popular

La óptica hace clic, todos prosperan, ero una sola gota, estás fuera de la lista

“Sorda y sexy, vamos a follarla”

¿Hiciste una broma que solo un hombre podría hacer?

¿Fuiste demasiado presumido para tu propio bien?

¿O llevaste un violín diminuto a una pelea de cuchillos?

Cariño, todo eso termina esta noche

Menos mal que me gustan mis amigos cancelados (cancelados)

Me gustan disfrazados de Gucci y de escándalo (sí)

Como mi whisky sour y flores espinosas envenenadas

Cariño, Bienvenido a mi inframundo. Te romperá el corazón

Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos. Son los que tienen cicatrices iguales.

Me apoyaron antes de mi exoneración. Creían que era inocente, así que no estoy aquí para que me juzguen, no.

Pero si no puedes ser bueno, entonces sé mejor en ello

Todos tienen cadáveres en el ático o le han quitado el hombre a alguien, te llevaremos de la mano

y pronto aprenderás el arte de que nunca te pillen.

Menos mal que me gustan mis amigos cancelados (lo sabes).

Me gustan disfrazados de Gucci y de escándalo. Me gusta mi whisky sour

Y flores espinosas envenenadas. Sí, menos mal que me gustan mis amigos cancelados (cancelados).

Te saludo si eres demasiado para manejar. Como mi whisky sour (me gusta)

Y flores espinosas venenosas (me encanta).

¿No ves que mi infamia ama la compañía?

Ahora te han roto como me han roto a mí, pero un vaso roto es mucho más afilado

Y ahora sabes exactamente quiénes son tus amigos.

Sabes quiénes somos. Somos los que tenemos cicatrices iguales.

¿Taylor Swift aún es amiga de Blake Lively?

La relación de Taylor Swift con Blake Lively -de 38 años- entró en crisis cuando a finales del 2024, la cantante fue citada por los abogados de Justin Baldoni.

Justin Baldoni, de 41 años, quería demostrar que Blake Lively usó a Taylor Swif como palanca para obtener control creativo en la película It Ends With Us.

Esto hirió a la cantante, quien dicen se distanció de la actriz; sin embargo, el tema “Cancelled” revelaría algo completamente diferente.

Taylor Swift ‘embarrada’ en el juicio de Blake Lively vs Justin Baldoni (Especial / Especial)

En su doceavo disco de estudio, Taylor Swift dejaría claro que apoya a Blake Lively así como a todas esas celebridades que han sido canceladas públicamente.

Asimismo, la propia aclara que el tema fue escrito desde su experiencia ya que también ha estado sometida al juicio colectivo.