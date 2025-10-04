Taylor Swift -de 35 años de edad- rompe récord en Spotify y tiendas de Estados Unidos con The Life of a Showgirl.
El 3 de octubre se estrenó The Life of a Showgirl el duodécimo álbum de Taylor Swift que arrasó con las plataformas digitales.
Taylor Swift rompe récord en spotify con The Life of a Showgirl
A unas horas de que se estrenara The Life of a Showgirl de Taylor Swift, el álbum ya rompió récord en Spotify.
“The fate of Ophelia” es la canción más reproducida en un solo día de Spotify rompiendo su propio récord, con la canción “Fortnight” que obtuvo más de 25 millones de reproducciones en un día.
El éxito de Taylor Swift con su nuevo álbum ha sido arrasador en todas las plataformas digitales.
Previo a su lanzamiento, The Life of a Showgirlse convirtió en el álbum más preguardado de Spotify, superando la marca de The torturedv poets department, de Taylor Swift.
“The fate of Ophelia” es una canción que hace referencia a la trágica muerte de Ofelia, un personaje de Hamlet de William Shakespeare.
Esta canción mezcla sonetos y metáforas sobre el amor; las fans de Taylor Swift aseguran que esta melodía fue dedicada a su prometido Travis Kelce, de 35 años de edad.
Edición limitada de The Life of a Showgirl arrasó en tiendas de Estados Unidos
Taylor Swift lanzó una edición limitada en vinilo y CD de The Life of a Showgirl en tiendas Target, provocando gran emoción entre sus fans.
Fans de Taylor Swift hicieron fila por horas para conseguir la edición especial de The Life of a Showgirl.
Incluso, las fans hicieron fila hasta medianoche para obtener el álbum The Life of Showgirl en físico.
Por otro lado, Taylor Swift confesó que Travis Kelce fue el primero en escuchar su álbum completo.
The Life of Showgirl tiene 12 canciones donde hace colaboraciones con artistas como Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.