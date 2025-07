¿Qué significa August de Taylor Swift? A un día de empezar el mes de agosto, los swifties recuerdan la canción, por lo que te decimos su significado, y te dejamos su video en YouTube y letra completa en español.

Agosto está por iniciar y eso significa solo una cosa para los fans de Taylor Swift de 35 años de edad: reproducir la mayor cantidad de veces posible la canción august, pero ¿qué significa?

Esto significa la canción august de Taylor Swift

Tal y como se reveló, se ha hecho costumbre entre los fans de Taylor Swift reproducir todo el 1 de agosto la canción de august, honrando así su nombre pero ¿cuál es su significado?

August es una canción escrita por Taylor Swift que fue incluida en el álbum Folklore de 2020 y trata sobre un amor de verano que nunca fue correspondido.

En palabras de Taylor Swift, su canción august está contada desde la perspectiva de “la otra”, una chica que se enamora de un chico que tiene novia.

De hecho, Taylor Swift ha explicado que august forma parte de una historia a modo de triángulo amoroso que se explica en tres de sus canciones de Folklore:

Cardigan Betty August

Cardigan es la versión de la chica principal o la novia llamada Betty, quien habla herida por la traición de su novio james.

Betty es la canción contada desde la perspectiva y arrepentimiento de James, quien engañó a Betty y se arrepiente de haberlo hecho.

August es la perspectiva de “la otra” con la que James engañó a Betty en el verano; los fans de Taylor Swift le han dado el nombre de Augustine a este personaje.

August es una canción que desde la perspectiva de la narradora, habla de un amor fugaz e ilusorio, en donde la nostalgia se siente y habla precisamente de un amor intenso pero pasajero que vivió durante el mes de agosto.

Pues aunque para ella fue algo profundo y real; para James, este nunca le correspondió y lo vio como un “amor de verano” mientras seguía pensando en Betty.

Y aunque ella fantaseaba con que se volvería algo real, en el fondo ella sabía que solo era algo temporal, pues esta relación termina con el final de verano.

Letra de august de Taylor Swift y su video en YouTube

Aire salado y el óxido en tu puerta, nnunca necesité nada más

Susurros de “¿Estás segura?“,” Nunca lo he hecho antes”

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Tu espalda está bajo el sol, desearía poder escribir mi nombre en ella

¿Llamarás cuando vuelvas a la escuela? Recuerdo pensar que te tenía

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Cuando todavía estábamos cambiando para mejor, querer era suficiente, para mí era suficiente

Vivir por la esperanza de todo

Cancelando mis planes en caso de que llames y digas “Encuéntrame detrás del centro comercial”

Demasiado para un amor de verano y decir “Nosotros”

Porque no eras mío para perderte, no eras mío para perderte, oh

Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo

Agosto se convirtió en un momento en el tiempo porque nunca fue mío

Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas

Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío

Porque nunca fuiste mío, nunca fuiste mío

¿Pero recuerdas? ¿Recuerdas que cuando me detuve y dije “Sube al auto” y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?

Cuando vivía por la esperanza de todo, por la esperanza de todo

”Encuéntrame detrás del centro comercial" (Recuerdas cuando me detuve y dije “Sube al auto”)

(Y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?)

(Cuando vivía por la esperanza de todo, por la esperanza de todo)

(“Encuéntrame detrás del centro comercial”)

¿Recuerdas que cuando me detuve y dije “Sube al auto” y luego cancelé mis planes en caso de que llamaras?

Cuando vivía por la esperanza de todo (por la esperanza de todo)

Por la esperanza de todo, por la esperanza de todo

(Por la esperanza de todo, por la esperanza de todo)