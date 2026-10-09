Niall Horan ofrecerá un segundo concierto en el Palacio de los Deportes durante mayo de 2027, tras anunciar una nueva fecha.

La nueva presentación será el sábado 8 de mayo de 2027 y se suma al concierto programado para el viernes 7 de mayo.

Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster, con una Venta a Fans, una Preventa Banamex y una Venta General, con horarios específicos.

Niall Horan nueva fecha (Ocesa)

Preventa, venta general y precios de boletos para segunda fecha de Niall Horan

La Venta a Fans para el nuevo concierto de Niall Horan comenzará el sábado 10 de octubre de 2026 a las 11:00 horas mediante Ticketmaster.

La Preventa Banamex se realizará el lunes 12 de octubre a las 11:00 horas, y la Venta General el martes 13 de octubre.

Los precios, con cargos incluidos, varían según la zona:

Pista: 2,331.25 pesos

Nivel B: 4,158.95 pesos

Nivel C: 1,959.25 pesos

Nivel D: 1,339.25 pesos

Nivel E: 1,091.25 pesos

Niall Horan (@niallhoran / Instagram)

¿Qué es Dinner Party Live On Tour y qué fechas tendrá Niall Horan en México?

Dinner Party Live On Tour es la cuarta gira de conciertos de Niall Horan y acompaña la promoción de su cuarto álbum de estudio, Dinner Party, lanzado en 2026.

La gira comenzó en Birmingham, Inglaterra, en septiembre de 2026 y contempla presentaciones por Europa, Australia y Norteamérica durante 2027, antes de concluir en Canadá.

El concepto del tour combina las canciones del nuevo álbum, marcado por una propuesta íntima y rítmica, con éxitos consolidados de la carrera como solista de Horan.

En México, la gira tendrá tres presentaciones: el 7 y 8 de mayo en el Palacio de los Deportes, además del 11 de mayo en Guadalajara.

La última fecha será en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, mientras que el cierre de toda la gira está previsto para el 29 de mayo en Vancouver.

Para las fechas de México todavía no se han anunciado los artistas invitados; en otras etapas participarán Flowerovlove, Jude York, Day We Ran y Cameron Whitcomb.