Conoce la cartelera completa de conciertos en CDMX de octubre 2026.

Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de octubre, son:

Motorama, 1 de octubre en el Auditorio Nacional

Tove Lo, 1 de octubre en el Pepsi Center

Jessica Simpson, 1 de octubre en La Maraka

Thaiboy, 1 de octubre en el Foro Puebla

Carlos Sadness, 1, 2 y 3 de octubre en el Lunario

Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla

Iron Maiden, 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros

Cultura Profética, 2 de octubre en el Pepsi Center

Elton John, 2 y 3 de octubre en Estadio Banorte

Lost Acapulco, 3 de octubre en Teatro Metropólitan

Guillotina , 4 de octubre en el Lunario

La Sonora Santanera, 4 de octubre en La Maraka

Geese, 6 de octubre en el Teatro Metropólitan

Rosana, 6 de octubre en el Auditorio Nacional

Nicole Zignano, 7 de octubre en el Lunario

Robbie Williams, 7 y 8 de octubre en Palacio de los Deportes

Okills, 8 de octubre en el Lunario

Miami Horror, 8 de octubre en el Foro Puebla

Pablo Alborán, 8 y 9 de octubre en el Auditorio Nacional

Of Monsters and Men, 9 de octubre en el Pepsi Center

Conjunto Primavera, 9 de octubre en la Arena CDMX

Meme del Real, 9 en el Teatro Metropólitan

Ricardo Caballero, 9 de octubre en el Lunario

Álvaro Díaz, 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes

Estelares, 10 de octubre en el Lunario

Alejandro Sanz, 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros

Monsieur Periné, 10 de octubre en el Teatro Metropólitan

Camila Fernández, 10 de octubre en La Maraka

Peter Bjorn and John, 11 de octubre en el Foro Puebla

Sepultura, 11 de octubre en el Pepsi Center

Natalia Lafourcade, 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan

Aquihayaquihay, 11,12 y 13 de octubre en el Lunario

Enrique Bunbury, 12, 15, 17 y 19 de octubre en el Auditorio Nacional

Rhye, 13 de octubre en el Pepsi Center

Jane Remover, 13 de octubre en el Foro Puebla

Hombres G, 13 y 14 de octubre en el Auditorio Nacional

Travis, 14 de octubre en el Pepsi Center

Karen Souza, 14 de octubre en el Lunario

Walls,14 y 17 de octubre en el Foro Puebla

KNEECAP, 15 de octubre en el Pabellón Oeste

Two Door Cinema Club, 15 y 16 de octubre en el Pepsi Center WTC

Adéla, 15 y 16 de octubre en el Foro Puebla

Martin Garrix, 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes

Estela Núñez, 16 de octubre en el Lunario

Disney y Soy Luna, 16 de octubre en la Arena CDMX

Edén Muñoz, 16 y 17 de octubre en la Plaza de Toros México

Airbag, 17 de octubre en el Pepsi Center

Yolanda del Río, 17 de octubre en el Teatro Metropólitan

Mariana Ochoa, 17 de octubre en La Maraka

Juan Solo, 17 de octubre en el Lunario

Orchestral Manoeuvres in the Dark, 18 de octubre en el Pepsi Center

Blessd, 18 de octubre en el Palacio de los Deportes

El Consorcio, 18 de octubre en el Teatro Metropólitan

The Midnhight, 18 de octubre en el Foro Puebla

Sofía Rei: 19 de octubre en el Lunario

Band-Maid, 19 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Def Leppard, 19 de octubre en el Palacio de los Deportes

Jesse & Joy, 21 de octubre en el Auditorio Nacional

La Casetera, 21 de octubre en el Auditorio Nacional

Slayer, 21 de octubre en el Palacio de los Deportes

The Vaccines, 22 de octubre en Pabellón Oeste

Bad Gyal, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes

Edith Márquez, 22 de octubre en el Auditorio Nacional

Kurt, 22 de octubre en La Maraka

Jessie Ware, 22 y 23 de octubre en el Teatro Metropólitan

Matisse, 23 de octubre en La Maraka

Andrés Obregón, 23 de octubre en el Auditorio Nacional

Alizzz, 23 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes

La Arrolladora Banda El Limón, 23 de octubre en la Arena CDMX

Arturo Sandoval, 23 y 24 de octubre en el Lunario

Fobia, 23 y 24 de octubre en el Palacio de los Deportes

Gloria Trevi, 24 de octubre en el Auditorio Nacional

Abel Pintos, 24 de octubre en el Teatro Metropólitan

Cannons, 24 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Tatiana, 24 de octubre en La Maraka

The Jungle Giantas, 24 de octubre en el Foro Puebla

Abel Pintos, 24 de octubre en el Foro Puebla

Romeo Santos y Prince Royce, 25 y 26 de octubre en Palacio de los Deportes

Tini, 25 de octubre en Arena CDMX

Pimpinela, 25 de octubre en el Auditorio Nacional

Liquits, 25 de octubre en La Maraka

Transmetal, 25 de octubre en el Lunario

Marcos Witt y Marcos Vidal, 27 en el Auditorio Nacional

Omar Courtz, 28 y 29 de octubre en el Palacio de los Deportes

TIMO, 29 de octubre en el Pepsi Center

Lng/Sht, 30 de octubre en el Pepsi Center

Maldita Vecindad, 30 de octubre en Arena CDMX

Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano

La Tremenda Korte, 30 de octubre en Foro Puebla

Dimitri Vegas & Like Mike, 31 de octubre en Plaza de Toros México

José María Napoleón y Mocedades, 31 de octubre en el Auditorio Nacional

Indios en México: 31 de octubre en el Foro Puebla

Banda Cuisillos, 31 de octubre en la Arena CDMX

Sofi Tukker, 31 de octubre en el Pepsi Center

Alex Fernández, 31 de octubre en el Teatro Metropólitan

Conciertos en CDMX octubre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para octubre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Motorama: 1 de octubre

Rosana: 6 de octubre

Pablo Alborán: 8 y 9 de octubre

Enrique Bunbury: 12, 15, 17 y 19 de octubre

Hombres G: 13 y 14 de octubre

Jesse & Joy: 21 de octubre

La Casetera: 21 de octubre

Edith Márquez: 22 de octubre

Andrés Obregón: 23 de octubre

Pimpinela: 25 de octubre

Marcos Witt y Marcos Vidal: 27 de octubre

José María Napoleón y Mocedades: 31 de octubre

Pablo Alborán (Pablo Alborán / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para octubre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

Carlos Sadness: 1, 2 y 3 de octubre

Guillotina: 4 de octubre

Nicole Zignano: 7 de octubre

Okills: 8 de octubre

Ricardo Caballero: 9 de octubre

Estelares: 10 de octubre

Aquihayaquihay: 11, 12 y 13 de octubre

Karen Souza: 14 de octubre

Estela Núñez: 16 de octubre

Juan Solo: 17 de octubre

Sofía Rei: 19 de octubre

Transmetal: 25 de octubre

Carlos Sadness (Carlos Sadness / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para octubre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Robbie Williams: 7 y 8 de octubre

Álvaro Díaz: 9, 10 y 11 de octubre

Martin Garrix: 16 y 17 de octubre

Blessd: 18 de octubre

Def Leppard: 19 de octubre

Slayer: 21 de octubre

Bad Gyal: 22 de octubre

Fobia: 23 y 24 de octubre

Romeo Santos y Prince Royce: 25 y 26 de octubre

Omar Courtz: 28 y 29 de octubre

Robbie Williams (Instagram/@robbiewilliams)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:

KNEECAP: 15 de octubre

Band-Maid: 19 de octubre

The Vaccines: 22 de octubre

Alizzz: 23 de octubre

Cannons: 24 de octubre

KNEECAP llega a CDMX: fecha y boletos para su concierto en Pabellón Oeste (KNEECAP)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para octubre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

Tove Lo: 1 de octubre

Cultura Profética: 2 de octubre

Of Monsters and Men: 9 de octubre

Sepultura: 11 de octubre

Rhye: 13 de octubre

Travis: 14 de octubre

Two Door Cinema Club: 15 y 16 de octubre

Airbag: 17 de octubre

Orchestral Manoeuvres in the Dark: 18 de octubre

TIMO: 29 de octubre

Lng/Sht: 30 de octubre

Sofi Tukker: 31 de octubre

Sofi Tukker (Instagram/@sofitukker)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para octubre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

Iron Maiden: 2 de octubre

Alejandro Sanz: 10 de octubre

Alejandro Sanz (Alejandro Sanz / Instagram)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de octubre 2026 en Arena CDMX son estos:

Conjunto Primavera: 9 de octubre

Disney y Soy Luna: 16 de octubre

La Arrolladora Banda El Limón: 23 de octubre

Tini: 25 de octubre

Maldita Vecindad: 30 de octubre

Banda Cuisillos: 31 de octubre

Tini Stoessel (Agencia México )

Conciertos en CDMX octubre 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos de octubre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:

Lost Acapulco: 3 de octubre

Geese: 6 de octubre

Meme del Real: 9 de octubre

Monsieur Periné: 10 de octubre

Natalia Lafourcade: 11 y 12 de octubre

Yolanda del Río: 17 de octubre

El Consorcio: 18 de octubre

Jessie Ware: 22 y 23 de octubre

Abel Pintos: 24 de octubre

Alex Fernández: 31 de octubre

Meme del Real en Teatro Metropólitan (Meme del Real )

Conciertos en CDMX octubre 2026: Foro Puebla

Los conciertos de octubre 2026 en Foro Puebla son estos:

Thaiboy: 1 de octubre

Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla

Miami Horror: 8 de octubre

Peter Bjorn and John: 11 de octubre

Jane Remover: 13 de octubre

Walls: 14 y 17 de octubre

Adéla: 15 y 16 de octubre

The Midnight: 18 de octubre

The Jungle Giants: 24 de octubre

Abel Pintos: 24 de octubre

La Tremenda Korte: 30 de octubre

Indios en México: 31 de octubre

Peter Bjorn and John en Foro Puebla: fecha y boletos por los 20 años de Writer's Block (Peter Bjorn and John)

Conciertos en CDMX octubre 2026: La Maraka

Los conciertos de octubre 2026 en La Maraka son estos:

Jessica Simpson: 1 de octubre

La Sonora Santanera: 4 de octubre

Camila Fernández: 10 de octubre

Mariana Ochoa: 17 de octubre

Kurt: 22 de octubre

Matisse: 23 de octubre

Tatiana: 24 de octubre

Liquits: 25 de octubre

Tatiana, cantante. (Agencia México)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Plaza de Toros México

Los conciertos de octubre 2026 en la Plaza de Toros México son estos:

Edén Muñoz: 16 y 17 de octubre

Dimitri Vegas & Like Mike: 31 de octubre

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos de octubre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:

Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Banorte

Los conciertos de octubre 2026 en el Estadio Banorte son estos:

Elton John: 2 y 3 de octubre