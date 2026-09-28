Conoce la cartelera completa de conciertos en CDMX de octubre 2026.

Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de octubre, son:

  • Motorama, 1 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Tove Lo, 1 de octubre en el Pepsi Center
  • Jessica Simpson, 1 de octubre en La Maraka
  • Thaiboy, 1 de octubre en el Foro Puebla
  • Carlos Sadness, 1, 2 y 3 de octubre en el Lunario
  • Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla
  • Iron Maiden, 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros
  • Cultura Profética, 2 de octubre en el Pepsi Center
  • Elton John, 2 y 3 de octubre en Estadio Banorte
  • Lost Acapulco, 3 de octubre en Teatro Metropólitan
  • Guillotina , 4 de octubre en el Lunario
  • La Sonora Santanera, 4 de octubre en La Maraka
  • Geese, 6 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Rosana, 6 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Nicole Zignano, 7 de octubre en el Lunario
  • Robbie Williams, 7 y 8 de octubre en Palacio de los Deportes
  • Okills, 8 de octubre en el Lunario
  • Miami Horror, 8 de octubre en el Foro Puebla
  • Pablo Alborán, 8 y 9 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Of Monsters and Men, 9 de octubre en el Pepsi Center
  • Conjunto Primavera, 9 de octubre en la Arena CDMX
  • Meme del Real, 9 en el Teatro Metropólitan
  • Ricardo Caballero, 9 de octubre en el Lunario
  • Álvaro Díaz, 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • Estelares, 10 de octubre en el Lunario
  • Alejandro Sanz, 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros
  • Monsieur Periné, 10 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Camila Fernández, 10 de octubre en La Maraka
  • Peter Bjorn and John, 11 de octubre en el Foro Puebla
  • Sepultura, 11 de octubre en el Pepsi Center
  • Natalia Lafourcade, 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Aquihayaquihay, 11,12 y 13 de octubre en el Lunario
  • Enrique Bunbury, 12, 15, 17 y 19 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Rhye, 13 de octubre en el Pepsi Center
  • Jane Remover, 13 de octubre en el Foro Puebla
  • Hombres G, 13 y 14 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Travis, 14 de octubre en el Pepsi Center
  • Karen Souza, 14 de octubre en el Lunario
  • Walls,14 y 17 de octubre en el Foro Puebla
  • KNEECAP, 15 de octubre en el Pabellón Oeste
  • Two Door Cinema Club, 15 y 16 de octubre en el Pepsi Center WTC
  • Adéla, 15 y 16 de octubre en el Foro Puebla
  • Martin Garrix, 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • Estela Núñez, 16 de octubre en el Lunario
  • Disney y Soy Luna, 16 de octubre en la Arena CDMX
  • Edén Muñoz, 16 y 17 de octubre en la Plaza de Toros México
  • Airbag, 17 de octubre en el Pepsi Center
  • Yolanda del Río, 17 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Mariana Ochoa, 17 de octubre en La Maraka
  • Juan Solo, 17 de octubre en el Lunario
  • Orchestral Manoeuvres in the Dark, 18 de octubre en el Pepsi Center
  • Blessd, 18 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • El Consorcio, 18 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • The Midnhight, 18 de octubre en el Foro Puebla
  • Sofía Rei: 19 de octubre en el Lunario
  • Band-Maid, 19 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Def Leppard, 19 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • Jesse & Joy, 21 de octubre en el Auditorio Nacional
  • La Casetera, 21 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Slayer, 21 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • The Vaccines, 22 de octubre en Pabellón Oeste
  • Bad Gyal, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • Edith Márquez, 22 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Kurt, 22 de octubre en La Maraka
  • Jessie Ware, 22 y 23 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Matisse, 23 de octubre en La Maraka
  • Andrés Obregón, 23 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Alizzz, 23 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • La Arrolladora Banda El Limón, 23 de octubre en la Arena CDMX
  • Arturo Sandoval, 23 y 24 de octubre en el Lunario
  • Fobia, 23 y 24 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • Gloria Trevi, 24 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Abel Pintos, 24 de octubre en el Teatro Metropólitan
  • Cannons, 24 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Tatiana, 24 de octubre en La Maraka
  • The Jungle Giantas, 24 de octubre en el Foro Puebla
  • Abel Pintos, 24 de octubre en el Foro Puebla
  • Romeo Santos y Prince Royce, 25 y 26 de octubre en Palacio de los Deportes
  • Tini, 25 de octubre en Arena CDMX
  • Pimpinela, 25 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Liquits, 25 de octubre en La Maraka
  • Transmetal, 25 de octubre en el Lunario
  • Marcos Witt y Marcos Vidal, 27 en el Auditorio Nacional
  • Omar Courtz, 28 y 29 de octubre en el Palacio de los Deportes
  • TIMO, 29 de octubre en el Pepsi Center
  • Lng/Sht, 30 de octubre en el Pepsi Center
  • Maldita Vecindad, 30 de octubre en Arena CDMX
  • Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano
  • La Tremenda Korte, 30 de octubre en Foro Puebla
  • Dimitri Vegas & Like Mike, 31 de octubre en Plaza de Toros México
  • José María Napoleón y Mocedades, 31 de octubre en el Auditorio Nacional
  • Indios en México: 31 de octubre en el Foro Puebla
  • Banda Cuisillos, 31 de octubre en la Arena CDMX
  • Sofi Tukker, 31 de octubre en el Pepsi Center
  • Alex Fernández, 31 de octubre en el Teatro Metropólitan

Conciertos en CDMX octubre 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para octubre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Motorama: 1 de octubre
  • Rosana: 6 de octubre
  • Pablo Alborán: 8 y 9 de octubre
  • Enrique Bunbury: 12, 15, 17 y 19 de octubre
  • Hombres G: 13 y 14 de octubre
  • Jesse & Joy: 21 de octubre
  • La Casetera: 21 de octubre
  • Edith Márquez: 22 de octubre
  • Andrés Obregón: 23 de octubre
  • Pimpinela: 25 de octubre
  • Marcos Witt y Marcos Vidal: 27 de octubre
  • José María Napoleón y Mocedades: 31 de octubre
Pablo Alborán
Pablo Alborán (Pablo Alborán / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Lunario

Estos son los conciertos para octubre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Carlos Sadness: 1, 2 y 3 de octubre
  • Guillotina: 4 de octubre
  • Nicole Zignano: 7 de octubre
  • Okills: 8 de octubre
  • Ricardo Caballero: 9 de octubre
  • Estelares: 10 de octubre
  • Aquihayaquihay: 11, 12 y 13 de octubre
  • Karen Souza: 14 de octubre
  • Estela Núñez: 16 de octubre
  • Juan Solo: 17 de octubre
  • Sofía Rei: 19 de octubre
  • Transmetal: 25 de octubre
Carlos Sadness
Carlos Sadness (Carlos Sadness / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para octubre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Robbie Williams: 7 y 8 de octubre
  • Álvaro Díaz: 9, 10 y 11 de octubre
  • Martin Garrix: 16 y 17 de octubre
  • Blessd: 18 de octubre
  • Def Leppard: 19 de octubre
  • Slayer: 21 de octubre
  • Bad Gyal: 22 de octubre
  • Fobia: 23 y 24 de octubre
  • Romeo Santos y Prince Royce: 25 y 26 de octubre
  • Omar Courtz: 28 y 29 de octubre
Robbie Williams
Robbie Williams (Instagram/@robbiewilliams)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:

  • KNEECAP: 15 de octubre
  • Band-Maid: 19 de octubre
  • The Vaccines: 22 de octubre
  • Alizzz: 23 de octubre
  • Cannons: 24 de octubre
KNEECAP llega a CDMX: fecha y boletos para su concierto en Pabellón Oeste
KNEECAP llega a CDMX: fecha y boletos para su concierto en Pabellón Oeste (KNEECAP)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para octubre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • Tove Lo: 1 de octubre
  • Cultura Profética: 2 de octubre
  • Of Monsters and Men: 9 de octubre
  • Sepultura: 11 de octubre
  • Rhye: 13 de octubre
  • Travis: 14 de octubre
  • Two Door Cinema Club: 15 y 16 de octubre
  • Airbag: 17 de octubre
  • Orchestral Manoeuvres in the Dark: 18 de octubre
  • TIMO: 29 de octubre
  • Lng/Sht: 30 de octubre
  • Sofi Tukker: 31 de octubre
Sofi Tukker
Sofi Tukker (Instagram/@sofitukker)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para octubre 2026 en el Estadio GNP Seguros:

  • Iron Maiden: 2 de octubre
  • Alejandro Sanz: 10 de octubre
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz (Alejandro Sanz / Instagram)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Arena CDMX

Los conciertos de octubre 2026 en Arena CDMX son estos:

  • Conjunto Primavera: 9 de octubre
  • Disney y Soy Luna: 16 de octubre
  • La Arrolladora Banda El Limón: 23 de octubre
  • Tini: 25 de octubre
  • Maldita Vecindad: 30 de octubre
  • Banda Cuisillos: 31 de octubre
Tini Stoessel
Tini Stoessel (Agencia México )

Conciertos en CDMX octubre 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos de octubre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:

  • Lost Acapulco: 3 de octubre
  • Geese: 6 de octubre
  • Meme del Real: 9 de octubre
  • Monsieur Periné: 10 de octubre
  • Natalia Lafourcade: 11 y 12 de octubre
  • Yolanda del Río: 17 de octubre
  • El Consorcio: 18 de octubre
  • Jessie Ware: 22 y 23 de octubre
  • Abel Pintos: 24 de octubre
  • Alex Fernández: 31 de octubre
Meme del Real en Teatro Metropólitan
Meme del Real en Teatro Metropólitan (Meme del Real )

Conciertos en CDMX octubre 2026: Foro Puebla

Los conciertos de octubre 2026 en Foro Puebla son estos:

  • Thaiboy: 1 de octubre
  • Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla
  • Miami Horror: 8 de octubre
  • Peter Bjorn and John: 11 de octubre
  • Jane Remover: 13 de octubre
  • Walls: 14 y 17 de octubre
  • Adéla: 15 y 16 de octubre
  • The Midnight: 18 de octubre
  • The Jungle Giants: 24 de octubre
  • Abel Pintos: 24 de octubre
  • La Tremenda Korte: 30 de octubre
  • Indios en México: 31 de octubre
Peter Bjorn and John en Foro Puebla: fecha y boletos por los 20 años de Writer's Block
Peter Bjorn and John en Foro Puebla: fecha y boletos por los 20 años de Writer's Block (Peter Bjorn and John)

Conciertos en CDMX octubre 2026: La Maraka

Los conciertos de octubre 2026 en La Maraka son estos:

  • Jessica Simpson: 1 de octubre
  • La Sonora Santanera: 4 de octubre
  • Camila Fernández: 10 de octubre
  • Mariana Ochoa: 17 de octubre
  • Kurt: 22 de octubre
  • Matisse: 23 de octubre
  • Tatiana: 24 de octubre
  • Liquits: 25 de octubre
Tatiana, cantante.
Tatiana, cantante. (Agencia México)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Plaza de Toros México

Los conciertos de octubre 2026 en la Plaza de Toros México son estos:

  • Edén Muñoz: 16 y 17 de octubre
  • Dimitri Vegas & Like Mike: 31 de octubre
Edén Muñoz
Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos de octubre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:

  • Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano

Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Banorte

Los conciertos de octubre 2026 en el Estadio Banorte son estos:

  • Elton John: 2 y 3 de octubre
Concierto de Elton John en Estadio Banorte
Concierto de Elton John en Estadio Banorte (Elton John )