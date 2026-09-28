Conoce la cartelera completa de conciertos en CDMX de octubre 2026.
Los artistas que ofrecerán shows en vivo en la Ciudad de México en estas fechas y sedes para el mes de octubre, son:
- Motorama, 1 de octubre en el Auditorio Nacional
- Tove Lo, 1 de octubre en el Pepsi Center
- Jessica Simpson, 1 de octubre en La Maraka
- Thaiboy, 1 de octubre en el Foro Puebla
- Carlos Sadness, 1, 2 y 3 de octubre en el Lunario
- Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla
- Iron Maiden, 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros
- Cultura Profética, 2 de octubre en el Pepsi Center
- Elton John, 2 y 3 de octubre en Estadio Banorte
- Lost Acapulco, 3 de octubre en Teatro Metropólitan
- Guillotina , 4 de octubre en el Lunario
- La Sonora Santanera, 4 de octubre en La Maraka
- Geese, 6 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Rosana, 6 de octubre en el Auditorio Nacional
- Nicole Zignano, 7 de octubre en el Lunario
- Robbie Williams, 7 y 8 de octubre en Palacio de los Deportes
- Okills, 8 de octubre en el Lunario
- Miami Horror, 8 de octubre en el Foro Puebla
- Pablo Alborán, 8 y 9 de octubre en el Auditorio Nacional
- Of Monsters and Men, 9 de octubre en el Pepsi Center
- Conjunto Primavera, 9 de octubre en la Arena CDMX
- Meme del Real, 9 en el Teatro Metropólitan
- Ricardo Caballero, 9 de octubre en el Lunario
- Álvaro Díaz, 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de los Deportes
- Estelares, 10 de octubre en el Lunario
- Alejandro Sanz, 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros
- Monsieur Periné, 10 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Camila Fernández, 10 de octubre en La Maraka
- Peter Bjorn and John, 11 de octubre en el Foro Puebla
- Sepultura, 11 de octubre en el Pepsi Center
- Natalia Lafourcade, 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Aquihayaquihay, 11,12 y 13 de octubre en el Lunario
- Enrique Bunbury, 12, 15, 17 y 19 de octubre en el Auditorio Nacional
- Rhye, 13 de octubre en el Pepsi Center
- Jane Remover, 13 de octubre en el Foro Puebla
- Hombres G, 13 y 14 de octubre en el Auditorio Nacional
- Travis, 14 de octubre en el Pepsi Center
- Karen Souza, 14 de octubre en el Lunario
- Walls,14 y 17 de octubre en el Foro Puebla
- KNEECAP, 15 de octubre en el Pabellón Oeste
- Two Door Cinema Club, 15 y 16 de octubre en el Pepsi Center WTC
- Adéla, 15 y 16 de octubre en el Foro Puebla
- Martin Garrix, 16 y 17 de octubre en el Palacio de los Deportes
- Estela Núñez, 16 de octubre en el Lunario
- Disney y Soy Luna, 16 de octubre en la Arena CDMX
- Edén Muñoz, 16 y 17 de octubre en la Plaza de Toros México
- Airbag, 17 de octubre en el Pepsi Center
- Yolanda del Río, 17 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Mariana Ochoa, 17 de octubre en La Maraka
- Juan Solo, 17 de octubre en el Lunario
- Orchestral Manoeuvres in the Dark, 18 de octubre en el Pepsi Center
- Blessd, 18 de octubre en el Palacio de los Deportes
- El Consorcio, 18 de octubre en el Teatro Metropólitan
- The Midnhight, 18 de octubre en el Foro Puebla
- Sofía Rei: 19 de octubre en el Lunario
- Band-Maid, 19 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
- Def Leppard, 19 de octubre en el Palacio de los Deportes
- Jesse & Joy, 21 de octubre en el Auditorio Nacional
- La Casetera, 21 de octubre en el Auditorio Nacional
- Slayer, 21 de octubre en el Palacio de los Deportes
- The Vaccines, 22 de octubre en Pabellón Oeste
- Bad Gyal, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes
- Edith Márquez, 22 de octubre en el Auditorio Nacional
- Kurt, 22 de octubre en La Maraka
- Jessie Ware, 22 y 23 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Matisse, 23 de octubre en La Maraka
- Andrés Obregón, 23 de octubre en el Auditorio Nacional
- Alizzz, 23 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
- La Arrolladora Banda El Limón, 23 de octubre en la Arena CDMX
- Arturo Sandoval, 23 y 24 de octubre en el Lunario
- Fobia, 23 y 24 de octubre en el Palacio de los Deportes
- Gloria Trevi, 24 de octubre en el Auditorio Nacional
- Abel Pintos, 24 de octubre en el Teatro Metropólitan
- Cannons, 24 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes
- Tatiana, 24 de octubre en La Maraka
- The Jungle Giantas, 24 de octubre en el Foro Puebla
- Abel Pintos, 24 de octubre en el Foro Puebla
- Romeo Santos y Prince Royce, 25 y 26 de octubre en Palacio de los Deportes
- Tini, 25 de octubre en Arena CDMX
- Pimpinela, 25 de octubre en el Auditorio Nacional
- Liquits, 25 de octubre en La Maraka
- Transmetal, 25 de octubre en el Lunario
- Marcos Witt y Marcos Vidal, 27 en el Auditorio Nacional
- Omar Courtz, 28 y 29 de octubre en el Palacio de los Deportes
- TIMO, 29 de octubre en el Pepsi Center
- Lng/Sht, 30 de octubre en el Pepsi Center
- Maldita Vecindad, 30 de octubre en Arena CDMX
- Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano
- La Tremenda Korte, 30 de octubre en Foro Puebla
- Dimitri Vegas & Like Mike, 31 de octubre en Plaza de Toros México
- José María Napoleón y Mocedades, 31 de octubre en el Auditorio Nacional
- Indios en México: 31 de octubre en el Foro Puebla
- Banda Cuisillos, 31 de octubre en la Arena CDMX
- Sofi Tukker, 31 de octubre en el Pepsi Center
- Alex Fernández, 31 de octubre en el Teatro Metropólitan
Conciertos en CDMX octubre 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para octubre 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Motorama: 1 de octubre
- Rosana: 6 de octubre
- Pablo Alborán: 8 y 9 de octubre
- Enrique Bunbury: 12, 15, 17 y 19 de octubre
- Hombres G: 13 y 14 de octubre
- Jesse & Joy: 21 de octubre
- La Casetera: 21 de octubre
- Edith Márquez: 22 de octubre
- Andrés Obregón: 23 de octubre
- Pimpinela: 25 de octubre
- Marcos Witt y Marcos Vidal: 27 de octubre
- José María Napoleón y Mocedades: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Lunario
Estos son los conciertos para octubre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Carlos Sadness: 1, 2 y 3 de octubre
- Guillotina: 4 de octubre
- Nicole Zignano: 7 de octubre
- Okills: 8 de octubre
- Ricardo Caballero: 9 de octubre
- Estelares: 10 de octubre
- Aquihayaquihay: 11, 12 y 13 de octubre
- Karen Souza: 14 de octubre
- Estela Núñez: 16 de octubre
- Juan Solo: 17 de octubre
- Sofía Rei: 19 de octubre
- Transmetal: 25 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para octubre 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Robbie Williams: 7 y 8 de octubre
- Álvaro Díaz: 9, 10 y 11 de octubre
- Martin Garrix: 16 y 17 de octubre
- Blessd: 18 de octubre
- Def Leppard: 19 de octubre
- Slayer: 21 de octubre
- Bad Gyal: 22 de octubre
- Fobia: 23 y 24 de octubre
- Romeo Santos y Prince Royce: 25 y 26 de octubre
- Omar Courtz: 28 y 29 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Pabellón Oeste
El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes brindará estos conciertos en septiembre 2026:
- KNEECAP: 15 de octubre
- Band-Maid: 19 de octubre
- The Vaccines: 22 de octubre
- Alizzz: 23 de octubre
- Cannons: 24 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para octubre 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- Tove Lo: 1 de octubre
- Cultura Profética: 2 de octubre
- Of Monsters and Men: 9 de octubre
- Sepultura: 11 de octubre
- Rhye: 13 de octubre
- Travis: 14 de octubre
- Two Door Cinema Club: 15 y 16 de octubre
- Airbag: 17 de octubre
- Orchestral Manoeuvres in the Dark: 18 de octubre
- TIMO: 29 de octubre
- Lng/Sht: 30 de octubre
- Sofi Tukker: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio GNP Seguros
Estos son los conciertos para octubre 2026 en el Estadio GNP Seguros:
- Iron Maiden: 2 de octubre
- Alejandro Sanz: 10 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Arena CDMX
Los conciertos de octubre 2026 en Arena CDMX son estos:
- Conjunto Primavera: 9 de octubre
- Disney y Soy Luna: 16 de octubre
- La Arrolladora Banda El Limón: 23 de octubre
- Tini: 25 de octubre
- Maldita Vecindad: 30 de octubre
- Banda Cuisillos: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Teatro Metropólitan
Los conciertos de octubre 2026 en Teatro Metropólitan son estos:
- Lost Acapulco: 3 de octubre
- Geese: 6 de octubre
- Meme del Real: 9 de octubre
- Monsieur Periné: 10 de octubre
- Natalia Lafourcade: 11 y 12 de octubre
- Yolanda del Río: 17 de octubre
- El Consorcio: 18 de octubre
- Jessie Ware: 22 y 23 de octubre
- Abel Pintos: 24 de octubre
- Alex Fernández: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Foro Puebla
Los conciertos de octubre 2026 en Foro Puebla son estos:
- Thaiboy: 1 de octubre
- Samantha Barrón, 2 de octubre en el Foro Puebla
- Miami Horror: 8 de octubre
- Peter Bjorn and John: 11 de octubre
- Jane Remover: 13 de octubre
- Walls: 14 y 17 de octubre
- Adéla: 15 y 16 de octubre
- The Midnight: 18 de octubre
- The Jungle Giants: 24 de octubre
- Abel Pintos: 24 de octubre
- La Tremenda Korte: 30 de octubre
- Indios en México: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: La Maraka
Los conciertos de octubre 2026 en La Maraka son estos:
- Jessica Simpson: 1 de octubre
- La Sonora Santanera: 4 de octubre
- Camila Fernández: 10 de octubre
- Mariana Ochoa: 17 de octubre
- Kurt: 22 de octubre
- Matisse: 23 de octubre
- Tatiana: 24 de octubre
- Liquits: 25 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Plaza de Toros México
Los conciertos de octubre 2026 en la Plaza de Toros México son estos:
- Edén Muñoz: 16 y 17 de octubre
- Dimitri Vegas & Like Mike: 31 de octubre
Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Fray Nano
Los conciertos de octubre 2026 en Estadio Fray Nano son estos:
- Taemin, 30 de octubre en el Estadio Fray Nano
Conciertos en CDMX octubre 2026: Estadio Banorte
Los conciertos de octubre 2026 en el Estadio Banorte son estos:
- Elton John: 2 y 3 de octubre