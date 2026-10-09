La banda canadiense de rock Nickelback vuelve a México en 2027 confirmando su regreso en concierto para la Arena CDMX.

Concierto único en México de Nickelback, tras nueve años de ausencia y por lo que ya les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para verlos en Arena CDMX e 2027:

Fecha: Viernes 7 de mayo de 2027

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Don Broco

Preventa fans: 13 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 am

Preventa tarjetas de crédito Banco Azteca: 14 y 15 de octubre 2026 desde las 10:00 de la mañana

Venta general y taquillas: 16 de octubre 2026 a las 10:00 horas

Boletera: Superboletos

Precio de Boletos: Sin revelarse

Nickelback vuelve a México en 2027: fecha y boletos para Arena CDMX (Arena CDMX)

Nickelback regresa a México para presentar Everything Under the Sun

El regreso de Nickelback a México en 2027 será para su gira que promociona su nuevo disco Everything Under the Sun.

Su undécimo álbum de estudio de Nickelback que será estrenado el 30 de octubre de 2026 a través de Virgin Music Group.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6, por su deseas ir por tus boletos en directo.

Mientras que los boletos para el concierto de Nickelback en México 2027 tendrán 3 y 5 meses sin intereses en compras con tarjetas de crédito Banco Azteca.