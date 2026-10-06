La Arena CDMX ha confirmado la cancelación del concierto de la cantante argentina Tini Stoessel, mismo que estaba programado para el próximo 25 de octubre de 2026 de su gira FUTTTURA.

Según se informó que la cancelación del concierto de Tini Stoessel en la Arena CDMX se debe a “temas ajenos” a las promotoras Zignia Live y Music Vibe.

Entre rumores e insiders, se dice que la cancelación del concierto de Tini Stoessel en la Arena CDMX se debe a la baja venta en boletos.

Tini Stoessel cancela concierto en Arena CDMX; así puedes pedir tu reembolso (Arena CDMX)

Tini Stoessel cancela concierto en Arena CDMX; así puedes pedir tu reembolso (Arena CDMX)

Así podrás pedir el rembolso de tus boletos para el concierto cancelado de Tini Stoessel en la Arena CDMX

Tras la cancelación del concierto de Tini Stoessel en la Arena CDMX el reembolso de boletos que se compraron en línea, será en los próximos días, a los fans les llegará un “correo con tu confirmación de reembolso”.

Mientras que el reembolso para boletos adquiridos en taquillas de Tini Stoessel en la Arena CDMX se podrá realizar a partir del miércoles 7 de octubre.

A partir de mañana podrás enviar correo a la dirección reembolsos@superboletos.com colocando en el Asunto: REEMBOLSO TINI, adjuntando los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE o Pasaporte)

Imagen legible y completa de los boletos

Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte)

Capturas de los códigos QR (Sólo boleto digital)

Correo de confirmación de compra en formato PDF

Tras enviar tu correr, la respuesta es de 5 a 7 días hábiles, mientras que para cualquier duda o aclaración podrás comunicarte a: