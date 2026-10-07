Niall Horan, quien se dio a conocer con One Direction, logró sold out para su concierto en CDMX, evento que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes.
A través de sus redes sociales, Niall Horan dijo estar incrédulo de que los boletos para su presentación en la capital mexicana se hayan agotado, razón por la que “trabaja en algo” como muestra de agradecimiento a sus fans.
“¡No puedo creer que la Ciudad de México ya se haya agotado, ustedes son increíbles! Estoy trabajando en algo, aguanten ahí”.Niall Horan
Las palabras del cantante han sido interpretadas como la posibilidad de que en los próximos días se anuncie una segunda fecha en CDMX e incluso en otro estado de la República Mexicana, además de su parada en Guadalajara.
Es importante mencionar que, hasta el momento de redactar esta nota, OCESA no ha confirmado un segundo concierto de Niall Horan en territorio mexicano.
Niall Horan se apoderará del Palacio de los Deportes
Será el 7 de mayo de 2027 cuando Niall Horan se apodere del escenario del Palacio de los Deportes, recinto ubicado en Añil 667, Granjas México, alcaldía Iztacalco.
Su llegada forma parte de su gira Dinner Party Live On Tour, la cual incluye una parada en Guadalajara. El cantante ofrecerá un concierto en la Arena VFG, el 11 de mayo de 2027.
La última vez que Niall Horan se presentó en México fue en 2024, como parte de su gira he Show: Live on Tour.
Seguidores no piensan esperar otros dos años para ver a su favorito en vivo, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para asistir a sus conciertos.