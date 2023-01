Anahí Ríos, hija del Komander, rompió su compromiso con Arturo González, vocalista del grupo arriesgado: “Diosito se apiadó de mí'.

El Komander -de 39 años de edad- tiene seis hijos y Anahí Ríos es una de las mayores y tiene 19 años de edad.

Al parecer, Anahí Ríos se iba a comprometer con Arturo González y hasta iban a organizar la entrega del anillo, pero rompieron antes del gran evento.

El Komander y su hija (Tomada de video)

Anahí Ríos estaba a punto de dar el siguiente paso con el vocalista de grupo Arriesgado

Desde hace varios meses, Anahí Ríos estaba saliendo con el vocalista de grupo Arriesgado, Arturo González.

Sin embargo, Anahí Ríos hizo un en vivo en TikTok y reveló que no solo se cancelaron los planes de compromiso, también terminó su relación con Arturo González.

Anahí Ríos se encontraba platicando con su hermana Kenia Ríos y revelaron que la hija del Komander rompió con su novio.

“Diosito se apiadó de mí, me abrió los ojos. Yo me iba a casar, me iban a dar anillo” contó Anahí Ríos, quien aseguró que romper con Arturo González era lo mejor que le podía pasar.

Por su parte, Kenia Ríos expresó que todo lo que estaba viviendo su hermana le dolía, pues tenían un vínculo muy profundo.

La hija del Komander vivía una relación tóxica con el vocalista de grupo Arriesgado

Anahí Ríos y Arturo González estaban a días de comprometerse, pero la hija del Komander habría roto el compromiso.

Todo indica que Anahía Ríos vivía una relación tóxica con el vocalista de grupo Arriesgado, pues en su en vivo en TikTok menciona que llegó a sentir que no era suficiente para su novio.

Además, dio a entender que Arturo González le habría sido infiel, pero no dio más detalles de su ruptura.

Las seguidoras de Anahí Ríos la han apoyado en su ruptura y le aseguran que dejará de ser una de las ‘mejores guerreras de dios’.

“Aveces nos cuesta alejarnos de quien nos daña, pero cuando lo hacemos, llegan personas que si nos dan el valor que merecemos” y “Ahora solo somos Anahí, YeriMua y yo contra el mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Anahí Ríos se ha tomado con humor su ruptura con Arturo González y el vocalista de grupo Arriesgado no ha tocado el tema.