El regreso de la agrupación española, La Oreja de Van Gogh a México 2027 llegará con paquetes VIP para sus conciertos y así dar una experiencia inigualable para sus fans.

Serán 2 paquetes VIP disponibles para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027, solo disponibles para las fechas en CDMX y Guadalajara en la boletera Ticketmaster.

Los paquetes VIP para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 son los siguientes con precio:

Paquete VIP 1 Gold Hot Ticket: 6 mil 432 pesos

Paquete VIP 2 Silver Hot Ticket: 5 mil 812 pesos

La Oreja de Van Gogh vuelve a México en 2027 (Ocesa )

¿Qué incluyen los paquetes VIP para conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027? Estos son los beneficios

Los paquetes VIP para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 tendrán distintos beneficios para los más fans, aunque desde ya te decimos que ninguno incluye foto o soundcheck.

El paquete VIP 1 Gold Hot Ticket para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 con un precio de 6 mil 432 pesos te incluye:

Un asiento premium reservado en las primeras filas del NIVEL A

Un obsequio de recuerdo

Laminado VIP conmemorativo del concierto

Punto de check-in y acceso VIP atendido por staff

Mientras que el paquete VIP 2 Silver Hot Ticket de 5 mil 812 pesos para conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 tendrá de beneficios, lo siguiente: