Niall Horan es un cantante y compositor irlandés, exintegrante de One Direction, conocido por su larga trayectoria en el pop y soft rock.

Tras su salida de One Direction, Niall Horan retomó su carrera como solista y actualmente se encuentra de gira con Dinner Party Live on Tour.

¿Quién es Niall Horan? Exintegrante de One Direction

Niall James Horan es un cantante y compositor nacido en Irlanda; fue integrante de One Ditection durante 5 años y medio hasta que anunciaron su separación en enero de 2016.

El último álbum lanzado por Niall Horan es Dinner Party y actualmente está de gira en Estados Unidos y Europa.

Niall Horan (Instagram/@niallhoran)

¿Qué edad tiene Niall Horan?

Niall Horan cian el 13 de septiembre de 1993; actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Niall Horan?

Niall Horan no está casado, pero mantiene una relación con Amelia Woolley, con quien lleva más de 6 años de relación.

¿Qué signo zodiacal es Niall Horan?

Niall Horan es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Niall Horan?

Niall Horan no tiene hijos.

Niall Horan (Instagram/@niallhoran)

¿Qué estudió Niall Horan?

Niall Horan estudió la secundaria en el Coláiste Mhuire y desarrolló su talento musical desde que era niño.

¿En qué ha trabajado Niall Horan?

Niall Horan inició su carrera musical tras audiciones en el reality The X Factor y posteriormente fue elegido para ser parte de One Ditection.

La boyband marcó la cúspide de la carrera musical de Niall Horan, quien permaneció en el grupo hasta su separación en 2016.

Niall Horan lanzó su carrera como solista y su primer sencillo fue This town, siendo un tema popular que figuró en las listas de Billboard.

El álbum debut de Niall Horan, Flicker, estaba inspirado en el rock clásico, dándole un nuevo giro al estilo que había mostrado en One Direction.

Niall Horan ha lanzado cuatro discos como solista:

Flicker

Heartbreak weather

The Show

Dinner Party