La agrupación española del pop, La Oreja de Van Gogh confirma que vuelve a México en 2027 para tres fechas en concierto en su gira Tantas Cosas Que Contar Tour.

Conciertos de La Oreja de Van Gogh en 2027 que marcan el regreso de los españoles, tras casi 20 años sin presentarse en México con su alineación original junto a Amaia Montero.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”. La Oreja de Van Gogh

Fechas y sedes para La Oreja de Van Gogh en México 2027

No te quedes sin ver en concierto a La Oreja de Van Gogh en México 2027, las fechas y sedes son:

Domingo 27 junio 2027 en la Arena MTY en Monterrey, Nuevo León

Viernes 2 julio 2027 en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco

Jueves 8 y viernes 9 julio 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

La preventa de boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 se realizará en las siguientes fechas:

Gran Venta HSBC (tarjetas Premiere Crédito y Débito) el 13 de octubre desde las 11:00 am

Gran Venta HSBC (tarjetas de Crédito y Débito) el 14 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana

Venta General y en taquillas de los recintos: 15 de octubre arrancando a las 11:00 AM

Para las fechas en Guadalajara y CDMX la boletera a cargo será Ticketmaster, mientras que en Monterrey es Superboletos.

La Oreja de Van Gogh vuelve a México en 2027: fechas, sedes y boletos (Ocesa )

Precio de boletos para La Oreja de Van Gogh en México 2027

Por ahora el precio de boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027 no se ha revelado.

Te estaremos actualizando la información en cuanto las boleteras revelen los rasgos y tipos de boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México 2027.