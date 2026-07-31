José Eduardo Derbez termina con los rumores sobre su separación con Paola Dalay y la influencer se burla de quienes creyeron en el “chisme”.

A finales de julio trascendió que José Eduardo Derbez se había separado de Paola Dalay tras 6 años de relación.

El actor se encuentra trabajando en Bilbao y Paola Dalay presumió fotos de un paseo por Polanco.

José Eduardo Derbez pone fin a los rumores sobre su separación con Paola Dalay

El viernes 31 de julio, Paola Dalay compartió una publicación en Instagram para dejarle un “feliz viernes” a sus seguidores y José Eduardo Derbez dio like a la foto.

Este gesto desmentiría que José Eduardo Derbez está separado de Paola Dalay, con quien tiene una hija de 2 años.

José Eduardo Derbez da like a publicación de Paola Dalay y termina con los rumores sobre su separación (Instagram/@paodalay_2203)

José Eduardo Derbez no ha hablado de su supuesta separación y solo ha compartido algunas selfies en sus redes sociales.

Seguidores de la pareja mostraron su felicidad por el like de José Eduardo Derbez, pues todo indica que siguen juntos.

Además, Paola Dalay y José Eduardo Derbez se siguen mutuamente en Instagram, lo cual ha sido percibido por su seguidores como un acto de unidad.

José Eduardo Derbez da like a foto de Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

Paola Dalay se burla del rumores de su separación con José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen sin desmentir los rumores sobre su separación, pero han enviado indirectas en redes sociales.

Paola Dalay compartió un video de Livia Brito con la frase: “Ya que andan pendientes de todo bebés ¿Alguien ha visto mi cargador?”.

La influencer se burló de quienes difundieron la noticia sobre su separación y “están al pendiente” de su vida.

Por otro lado, Paul Stanley reveló que José Eduardo Derbez se encuentra trabajando en Bilbao y que habían asistido a la fiesta de cumpleaños de su hija a inicios de julio, donde vieron a la pareja feliz.