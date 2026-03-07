En redes sociales se dice que Pink canceló las dos fechas de sus conciertos en México por una razón de peso, la cual sería en magno evento e​​n Copacabana.

Sin embargo, hay quienes insisten que la verdadera razón por la que Pink canceló sus conciertos en México fueron las bajas ventas.

Copacabana habría sido la razón por la que Pink canceló conciertos en México

A través de un hilo en la red social X (antes Twitter) se dice que el show en Copacabana, Brasil habría sido la razón por la que Pink canceló conciertos en México.

Pues al no ser Pink la elegida para encabezar el magno evento en Copacabana, su equipo y la artista decidieron cancelar los conciertos programados del 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Ya que al igual que en las ediciones anteriores de Copacabana, las artistas que se presentaron en Brasil - Madonna y Lady Gaga - habrían programado conciertos en México para hacer un viaje y negocio redondo.

Sin embargo, al no ser Pink la elegida para Copacabana, sino la cantante colombiana Shakira, decidió cancelar los conciertos de México, pues los planes no le resultaron a favor.

Pese a esto, este rumor no está confirmado, tanto que hasta fans de Pink aseguran que no fue la razón real de la cancelación de los conciertos en México.

¿Qué habría pasado realmente con el concierto de P!nk en México?



El chisme es más largo de lo que parece. Y no, no solo fue porque la segunda fecha no se había vendido bien. El origen está en el mega concierto de Copacabana. Veámoslo en este hilo 🧵 pic.twitter.com/KVcnSszruH — Bruno (@ThePopStage) March 7, 2026

Fans apuntan que Pink canceló sus conciertos por baja venta en su segunda fecha

Ante el rumor que dice que la razón por la que Pink canceló conciertos en México fue Copacabana, los fans lo niegan.

Pues entre sus argumentos, aseguran que Shakira fue la única opción para encabezar Copacabana, y por lo que la razones de Pink fueron las bajas ventas de boletos para su segunda fecha en México.

Pese a que Pink ya tenía una fecha agotada en el Estadio GNP Seguros, además de que para muchos fans era un recinto bastante grande para la cantante como para llenar dos veces, así como los altos costos de los boletos.