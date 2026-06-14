Este domingo 14 de junio de 2026 se reportó un accidente en la México-Pachuca por la volcadura de dos unidades de transporte, dejando cerca de 14 lesionados.
Este siniestro ocurre a la altura de la escultura de El Vigilante entre los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Una de las unidades involucradas es un microbús que quedó volcado, por lo que pasajeros trataron de salir de la unidad.
Al sitio arriban servicios de emergencia para atender a los heridos.
Protección Civil del Estado de México confirma 14 lesionados tras accidente en México-Pachuca; sin muertes
Protección Civil del Estado de México confirmó hasta 14 lesionados por el accidente en la México-Pachuca, donde se dio atención prehospitalaria y apoyo a las personas heridas.
Asimismo, señaló que hasta el momento no tienen registro de personas muertas, pese a lo aparatoso del accidente que aún permanece irrumpiendo la circulación.
Apuntan además que de manera coordinada están trabajando con cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno por este siniestro, también se realizan acciones de valoración a las personas lesionadas.
De igual forma, Protección Civil del Estado de México pidió a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia por este siniestro.
Así como de atender las indicaciones de las autoridades y considerar posibles afectaciones a la circulación en la zona.
Denuncian que conductor de microbús que volcó en México-Pachuca venía a exceso de velocidad
Testimonios de los pasajeros dieron cuenta de los momentos previos al accidente, los cuales señalan que el conductor del microbús que se volcó venía a exceso de velocidad.
Otra de las razones del siniestro sería que el conductor de la misma unidad venía distrayéndose con el teléfono celular.