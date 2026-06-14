Este domingo 14 de junio de 2026 se reportó un accidente en la México-Pachuca por la volcadura de dos unidades de transporte, dejando cerca de 14 lesionados.

Este siniestro ocurre a la altura de la escultura de El Vigilante entre los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Una de las unidades involucradas es un microbús que quedó volcado, por lo que pasajeros trataron de salir de la unidad.

Al sitio arriban servicios de emergencia para atender a los heridos.

Fuerte accidente se registra en

La autopista México- Pachuca; 15 personas lesionadas. La mañana de este domingo se registró un fuerte choque entre dos unidades de transporte público en en municipio de Tlalnepantla Al parecer fueron 15 personas lesionadas pic.twitter.com/Z7CJCMEPQn — Lauro Galicia Martin (@laurogaliciamar) June 14, 2026

Protección Civil del Estado de México confirma 14 lesionados tras accidente en México-Pachuca; sin muertes

Protección Civil del Estado de México confirmó hasta 14 lesionados por el accidente en la México-Pachuca, donde se dio atención prehospitalaria y apoyo a las personas heridas.

Asimismo, señaló que hasta el momento no tienen registro de personas muertas, pese a lo aparatoso del accidente que aún permanece irrumpiendo la circulación.

Apuntan además que de manera coordinada están trabajando con cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno por este siniestro, también se realizan acciones de valoración a las personas lesionadas.

De igual forma, Protección Civil del Estado de México pidió a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia por este siniestro.

Así como de atender las indicaciones de las autoridades y considerar posibles afectaciones a la circulación en la zona.

Atención a incidente vial en #Tlalnepantla



Esta coordinación brinda apoyo en las labores de atención derivadas de la volcadura de una unidad de transporte público registrada esta mañana sobre la Autopista México–Pachuca, a la altura del kilómetro 11+200, en dirección a la CDMX. pic.twitter.com/NvVXWLIpbt — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 14, 2026

Denuncian que conductor de microbús que volcó en México-Pachuca venía a exceso de velocidad

Testimonios de los pasajeros dieron cuenta de los momentos previos al accidente, los cuales señalan que el conductor del microbús que se volcó venía a exceso de velocidad.

Otra de las razones del siniestro sería que el conductor de la misma unidad venía distrayéndose con el teléfono celular.