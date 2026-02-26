Conoce la lista de conciertos en CDMX marzo 2026. Aquí encuentras fechas, artistas y sedes.

La cartelera de conciertos en la Ciudad de México ofrecerá shows en vivo para todos los gustos. Este es el calendario para marzo:

Shakira, 1 de marzo en el Zócalo CDMX

Majo Rivas, 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Centimillimental: 1 y 2 de marzo en La Maraka

Bryan Adams, 2 de marzo en Arena CDMX

Costel, 4 y 19 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Il Volo, 3 de marzo en el Auditorio Nacional

Matisse, 6 de marzo en el Auditorio Nacional

Sin Bandera, 6 de marzo en Arena CDMX

Fernando Delgadillo, 7 de marzo en La Maraka

TV Girl, 7 de marzo en Pepsi Center WTC

Hakuna Group Music, 8 de marzo en Pepsi Center WTC

Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero, 8 de marzo en La Maraka

Amanda Miguel, 8 de marzo en el Auditorio Nacional

Cristian Castro, 10 y 11 de marzo en el Auditorio Nacional

Los calzones, 11 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Marina, 11 y 12 de marzo en Pepsi Center WTC

Marina, 12 de marzo en el Pepsi Center WTC

Aleks Syntek, 12 de marzo en el Auditorio Nacional

Jorge Muñiz, 13 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Steve Hackett, 13 de marzo en Auditorio BB

Moonspell, 13 de marzo en Pepsi Center WTC

Roberto Carlos, 14 de marzo en Arena CDMX

90´s Pop Tour, 14 de marzo en el Auditorio Nacional

Ricky Martin, 14 de marzo en el Estadio Fray Nano

Kadavar, 14 de marzo en el Palacio de los Deportes

Raúl Ornelas, 14 de marzo en La Maraka

Víctor Mendivil, 14 y 15 de marzo en Pepsi Center WTC

Christina Aguilera, 17 de marzo en el Palacio de los Deportes

Los Horóscopos de Durango, 18 de marzo en el Auditorio Nacional

Nicho Hinojosa, 19 de marzo en La Maraka

Miguel Mateos, 19 de marzo en el Auditorio Nacional

Kenia Os, 19 de marzo en el Palacio de los Deportes

Judeline, 19 de marzo en Auditorio BB

Gloria Trevi, 20 de marzo en el Auditorio Nacional

Love The 90s, 20 marzo en Arena CDMX

I Love Reggaeton, 21 de marzo en Arena CDMX

Jesse & Joy, 21 de marzo en el Auditorio Nacional

Kaydy Cain, 21 de marzo en el Palacio de los Deportes

Yami Safdie, 21 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Los Yaguaru, 22 de marzo en el Auditorio Nacional

Jason Mraz, 22 de marzo en el Teatro Metropólitan

Luis Alfonso Partida “El Yaki”, 22 de marzo en La Maraka

Mitski, 23 de marzo en el Auditorio Nacional

The Whitest Boy Alive, 24 de marzo en el Teatro Metropólitan

Halestorm, 24 de marzo en el Palacio de los Deportes

Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes

Luck Ra, 25 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Djo: 25 de marzo en Pepsi Center WTC

Lospetitfellas, 26 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Mijares, 26 de marzo en el Auditorio Nacional

Sotomayor, 26 de marzo en La Maraka

Edgardo Nuñez, 27 de marzo en Arena CDMX

Lucero, 27 de marzo en el Auditorio Nacional

Saint Motel, 27 de marzo en Auditorio BB

Santiago Motorizado, 28 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes

Royel Otis, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes

Remmy Valenzuela, 29 de marzo en el Auditorio Nacional

Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes

Carolina Durante, 28 de marzo en Foro Puebla

Nothing But Thieves: 31 de marzo en Pepsi Center WTC

Conciertos en CDMX marzo 2026: Zócalo

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 arrancarán con la presentación gratis de Shakira en el Zócalo capitalino:

Shakira: 1 de marzo

Shakira, cantante. (@shakira)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos en Auditorio Nacional CDMX para marzo 2026:

Il Volo: 3 de marzo

Matisse: 6 de marzo

Amanda Miguel: 8 de marzo

Cristian Castro: 10 y 11 de marzo

Aleks Syntek: 12 de marzo

90´s Pop Tour: 14 de marzo

Los Horóscopos de Durango: 18 de marzo

Miguel Mateos: 19 de marzo

Gloria Trevi: 20 de marzo

Jesse & Joy: 21 de marzo

Los Yaguaru: 22 de marzo

Mitski: 23 de marzo

Mijares: 26 de marzo

Lucero: 27 de marzo

Remmy Valenzuela: 29 de marzo

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Christina Aguilera, 17 de marzo en el Palacio de los Deportes

Kenia Os, 19 de marzo en el Palacio de los Deportes

Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes

Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes

Tyler, the Creator (Tyler, the Creator )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

Vive Latino 2026: 14 y 15 de marzo

Vive Latino 2026 (@vivelatino / Instagram )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

Kadavar: 14 de marzo

Kaydy Cain: 21 de marzo

Halestorm: 24 de marzo

Royel Otis: 29 de marzo

Royel Otis (Royel Otis / Facebook)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

Majo Rivas: 1 de marzo

Costel: 4 y 19 de marzo

Los calzones: 11 de marzo

Jorge Muñiz: 13 de marzo

Yami Safdie: 21 de marzo

Luck Ra: 25 de marzo

Lospetitfellas: 26 de marzo

Santiago Motorizado: 28 de marzo

Jorge ‘Coque’ Muñiz (@coquemuniz / Instagram)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Arena Ciudad de México

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en la Arena Ciudad de México son estos:

Bryan Adams: 2 de marzo

Sin Bandera: 6 de marzo

Roberto Carlos: 14 de marzo

Love The 90s: 20 marzo

I Love Reggaeton: 21 de marzo

Edgardo Nuñez: 27 de marzo

Sin Bandera ( Sin Bandera)

Conciertos en CDMX marzo 2026: La Maraka

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en La Maraka son estos:

Centimillimental: 1 y 2 de marzo

Fernando Delgadillo: 7 de marzo

Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero: 8 de marzo

Raúl Ornelas: 14 de marzo

Nicho Hinojosa: 19 de marzo

Luis Alfonso Partida “El Yaki”: 22 de marzo

Sotomayor: 26 de marzo

Fernando Delgadillo (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Estadio Fray Nano son estos:

Ricky Martin: 14 de marzo

Ricky Martin (LEONARDO MUNOZ / AFP)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

TV Girl: 7 de marzo

Hakuna Group Music: 8 de marzo

Marina: 11 y 12 de marzo

Moonspell: 13 de marzo

Víctor Mendivil: 14 y 15 de marzo

Djo: 25 de marzo

Nothing But Thieves: 31 de marzo

Víctor Mendivil (Víctor Mendivil)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

Los Ángeles Negros- 1 marzo

LYKN- 5 de marzo

Matteo Bocelli: 6 de marzo

Duncan Dhu: 19 de marzo

Jason Mraz: 22 de marzo

The Whitest Boy Alive: 24 de marzo

Elena Rose: 26 de marzo

Flor Amargo: 29 de marzo

The Whitest Boy Alive (The Whitest Boy Alive )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Auditorio BB

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Auditorio BB son estos:

Steve Hackett: 13 de marzo

Judeline: 19 de marzo

Saint Motel: 27 de marzo