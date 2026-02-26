Conoce la lista de conciertos en CDMX marzo 2026. Aquí encuentras fechas, artistas y sedes.

La cartelera de conciertos en la Ciudad de México ofrecerá shows en vivo para todos los gustos. Este es el calendario para marzo:

  • Shakira, 1 de marzo en el Zócalo CDMX
  • Majo Rivas, 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Centimillimental: 1 y 2 de marzo en La Maraka
  • Bryan Adams, 2 de marzo en Arena CDMX
  • Costel, 4 y 19 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Il Volo, 3 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Matisse, 6 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Sin Bandera, 6 de marzo en Arena CDMX
  • Fernando Delgadillo, 7 de marzo en La Maraka
  • TV Girl, 7 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Hakuna Group Music, 8 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero, 8 de marzo en La Maraka
  • Amanda Miguel, 8 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Cristian Castro, 10 y 11 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Los calzones, 11 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Marina, 11 y 12 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Aleks Syntek, 12 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Jorge Muñiz, 13 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Steve Hackett, 13 de marzo en Auditorio BB
  • Moonspell, 13 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Roberto Carlos, 14 de marzo en Arena CDMX
  • 90´s Pop Tour, 14 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Ricky Martin, 14 de marzo en el Estadio Fray Nano
  • Kadavar, 14 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Raúl Ornelas, 14 de marzo en La Maraka
  • Víctor Mendivil, 14 y 15 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Christina Aguilera, 17 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Los Horóscopos de Durango, 18 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Nicho Hinojosa, 19 de marzo en La Maraka
  • Miguel Mateos, 19 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Kenia Os, 19 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Judeline, 19 de marzo en Auditorio BB
  • Gloria Trevi, 20 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Love The 90s, 20 marzo en Arena CDMX
  • I Love Reggaeton, 21 de marzo en Arena CDMX
  • Jesse & Joy, 21 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Kaydy Cain, 21 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Yami Safdie, 21 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Los Yaguaru, 22 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Jason Mraz, 22 de marzo en el Teatro Metropólitan
  • Luis Alfonso Partida “El Yaki”, 22 de marzo en La Maraka
  • Mitski, 23 de marzo en el Auditorio Nacional
  • The Whitest Boy Alive, 24 de marzo en el Teatro Metropólitan
  • Halestorm, 24 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Luck Ra, 25 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Djo: 25 de marzo en Pepsi Center WTC
  • Lospetitfellas, 26 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Mijares, 26 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Sotomayor, 26 de marzo en La Maraka
  • Edgardo Nuñez, 27 de marzo en Arena CDMX
  • Lucero, 27 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Saint Motel, 27 de marzo en Auditorio BB
  • Santiago Motorizado, 28 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Royel Otis, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Remmy Valenzuela, 29 de marzo en el Auditorio Nacional
  • Carolina Durante, 28 de marzo en Foro Puebla
  • Nothing But Thieves: 31 de marzo en Pepsi Center WTC

Conciertos en CDMX marzo 2026: Zócalo

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 arrancarán con la presentación gratis de Shakira en el Zócalo capitalino:

  • Shakira: 1 de marzo
Shakira, cantante.
Shakira, cantante. (@shakira)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Auditorio Nacional

Estos son los conciertos en Auditorio Nacional CDMX para marzo 2026:

  • Il Volo: 3 de marzo
  • Matisse: 6 de marzo
  • Amanda Miguel: 8 de marzo
  • Cristian Castro: 10 y 11 de marzo
  • Aleks Syntek: 12 de marzo
  • 90´s Pop Tour: 14 de marzo
  • Los Horóscopos de Durango: 18 de marzo
  • Miguel Mateos: 19 de marzo
  • Gloria Trevi: 20 de marzo
  • Jesse & Joy: 21 de marzo
  • Los Yaguaru: 22 de marzo
  • Mitski: 23 de marzo
  • Mijares: 26 de marzo
  • Lucero: 27 de marzo
  • Remmy Valenzuela: 29 de marzo
Gloria Trevi
Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Christina Aguilera, 17 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Kenia Os, 19 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes
  • Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes
Boletos para Tyler, the Creator en México 2026: Preventa y precios oficiales
Tyler, the Creator (Tyler, the Creator )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

  • Vive Latino 2026: 14 y 15 de marzo
Vive Latino 2026: cartel por día actualizado
Vive Latino 2026 (@vivelatino / Instagram )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

  • Kadavar: 14 de marzo
  • Kaydy Cain: 21 de marzo
  • Halestorm: 24 de marzo
  • Royel Otis: 29 de marzo
Royel Otis
Royel Otis (Royel Otis / Facebook)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional son estos:

  • Majo Rivas: 1 de marzo
  • Costel: 4 y 19 de marzo
  • Los calzones: 11 de marzo
  • Jorge Muñiz: 13 de marzo
  • Yami Safdie: 21 de marzo
  • Luck Ra: 25 de marzo
  • Lospetitfellas: 26 de marzo
  • Santiago Motorizado: 28 de marzo
Jorge ‘Coque’ Muñiz
Jorge ‘Coque’ Muñiz (@coquemuniz / Instagram)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Arena Ciudad de México

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en la Arena Ciudad de México son estos:

  • Bryan Adams: 2 de marzo
  • Sin Bandera: 6 de marzo
  • Roberto Carlos: 14 de marzo
  • Love The 90s: 20 marzo
  • I Love Reggaeton: 21 de marzo
  • Edgardo Nuñez: 27 de marzo
Sin Bandera: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX
Sin Bandera ( Sin Bandera)

Conciertos en CDMX marzo 2026: La Maraka

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en La Maraka son estos:

  • Centimillimental: 1 y 2 de marzo
  • Fernando Delgadillo: 7 de marzo
  • Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero: 8 de marzo
  • Raúl Ornelas: 14 de marzo
  • Nicho Hinojosa: 19 de marzo
  • Luis Alfonso Partida “El Yaki”: 22 de marzo
  • Sotomayor: 26 de marzo
Fernando Delgadillo
Fernando Delgadillo (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Estadio Fray Nano

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Estadio Fray Nano son estos:

  • Ricky Martin: 14 de marzo
Ricky Martin en México
Ricky Martin (LEONARDO MUNOZ / AFP)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • TV Girl: 7 de marzo
  • Hakuna Group Music: 8 de marzo
  • Marina: 11 y 12 de marzo
  • Moonspell: 13 de marzo
  • Víctor Mendivil: 14 y 15 de marzo
  • Djo: 25 de marzo
  • Nothing But Thieves: 31 de marzo
Víctor Mendivil
Víctor Mendivil (Víctor Mendivil)

Conciertos en CDMX marzo 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

  • Los Ángeles Negros- 1 marzo
  • LYKN- 5 de marzo
  • Matteo Bocelli: 6 de marzo
  • Duncan Dhu: 19 de marzo
  • Jason Mraz: 22 de marzo
  • The Whitest Boy Alive: 24 de marzo
  • Elena Rose: 26 de marzo
  • Flor Amargo: 29 de marzo
The Whitest Boy Alive
The Whitest Boy Alive (The Whitest Boy Alive )

Conciertos en CDMX marzo 2026: Auditorio BB

Los conciertos en CDMX para marzo 2026 en el Auditorio BB son estos:

  • Steve Hackett: 13 de marzo
  • Judeline: 19 de marzo
  • Saint Motel: 27 de marzo
Saint Motel
Saint Motel (Saint Motel / Facebook)