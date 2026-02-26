Conoce la lista de conciertos en CDMX marzo 2026. Aquí encuentras fechas, artistas y sedes.
La cartelera de conciertos en la Ciudad de México ofrecerá shows en vivo para todos los gustos. Este es el calendario para marzo:
- Shakira, 1 de marzo en el Zócalo CDMX
- Majo Rivas, 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Centimillimental: 1 y 2 de marzo en La Maraka
- Bryan Adams, 2 de marzo en Arena CDMX
- Costel, 4 y 19 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Il Volo, 3 de marzo en el Auditorio Nacional
- Matisse, 6 de marzo en el Auditorio Nacional
- Sin Bandera, 6 de marzo en Arena CDMX
- Fernando Delgadillo, 7 de marzo en La Maraka
- TV Girl, 7 de marzo en Pepsi Center WTC
- Hakuna Group Music, 8 de marzo en Pepsi Center WTC
- Los Panchos, Paco de María y Ricardo Caballero, 8 de marzo en La Maraka
- Amanda Miguel, 8 de marzo en el Auditorio Nacional
- Cristian Castro, 10 y 11 de marzo en el Auditorio Nacional
- Los calzones, 11 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Marina, 12 de marzo en el Pepsi Center WTC
- Aleks Syntek, 12 de marzo en el Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz, 13 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Steve Hackett, 13 de marzo en Auditorio BB
- Moonspell, 13 de marzo en Pepsi Center WTC
- Roberto Carlos, 14 de marzo en Arena CDMX
- 90´s Pop Tour, 14 de marzo en el Auditorio Nacional
- Ricky Martin, 14 de marzo en el Estadio Fray Nano
- Kadavar, 14 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Raúl Ornelas, 14 de marzo en La Maraka
- Víctor Mendivil, 14 y 15 de marzo en Pepsi Center WTC
- Christina Aguilera, 17 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Los Horóscopos de Durango, 18 de marzo en el Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa, 19 de marzo en La Maraka
- Miguel Mateos, 19 de marzo en el Auditorio Nacional
- Kenia Os, 19 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Judeline, 19 de marzo en Auditorio BB
- Gloria Trevi, 20 de marzo en el Auditorio Nacional
- Love The 90s, 20 marzo en Arena CDMX
- I Love Reggaeton, 21 de marzo en Arena CDMX
- Jesse & Joy, 21 de marzo en el Auditorio Nacional
- Kaydy Cain, 21 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Yami Safdie, 21 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Los Yaguaru, 22 de marzo en el Auditorio Nacional
- Jason Mraz, 22 de marzo en el Teatro Metropólitan
- Luis Alfonso Partida “El Yaki”, 22 de marzo en La Maraka
- Mitski, 23 de marzo en el Auditorio Nacional
- The Whitest Boy Alive, 24 de marzo en el Teatro Metropólitan
- Halestorm, 24 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Luck Ra, 25 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Djo: 25 de marzo en Pepsi Center WTC
- Lospetitfellas, 26 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Mijares, 26 de marzo en el Auditorio Nacional
- Sotomayor, 26 de marzo en La Maraka
- Edgardo Nuñez, 27 de marzo en Arena CDMX
- Lucero, 27 de marzo en el Auditorio Nacional
- Saint Motel, 27 de marzo en Auditorio BB
- Santiago Motorizado, 28 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Deftones, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Royel Otis, 29 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Remmy Valenzuela, 29 de marzo en el Auditorio Nacional
- Carolina Durante, 28 de marzo en Foro Puebla
- Nothing But Thieves: 31 de marzo en Pepsi Center WTC
