Los Locos del Ritmo tienen programado un concierto en CDMX para presentar algunos de sus temas emblemáticos en versión sinfónica.

La banda de rock and roll clásico se presentará junto a la Orquesta Filarmónica Internacional y los detalles del evento ya fueron revelados:

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026

Hora: en punto de las 8:00 p.m.

Lugar: el Nuevo Teatro Silvia Pinal

Dirección de la orquesta: Mtra. Diana Rubio

Los Locos del Ritmo Sinfónico en concierto: preventa de boletos

Las buenas noticias para los fans de Los Locos del Ritmo que quieran asistir al concierto sinfónico es que la venta será directa y sin preventa.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la página de Taquilla Plus, boletera designada para la venta de entradas.

Los Locos del Ritmo (Facebook | Los Locos del Ritmo)

Los Locos del Ritmo es una de las bandas consideradas como pioneras del rock and roll en español de México.

Serán 30 músicos los que estarán en escena acompañando a la banda en formato sinfónico, un espectáculo simplemente imperdible.

Los Locos del Ritmo Sinfónico suma una presentación en el Teatro Principal de Puebla para el próximo 14 de junio de 2026.

Los Locos del Ritmo Sinfónico en concierto: precio de los boletos

En la página web de la boletera ya se encuentra disponible el mapa del recinto y el precio de los boletos por zona:

VIP: 1,293.60 pesos

Oro: 1,164.45 pesos

Preferente: 1.035.30 pesos

General: 777.00 pesos

Cabe destacar que los precios señalados en Taquilla Plus ya incluyen cargos por servicio.