El cantante estadounidense Jason Mraz canceló su concierto programado para el 20 de marzo en Guadalajara, informaron los organizadores mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La promotora OCESA señaló que la cancelación responde a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento.

El espectáculo de Jason Mraz estaba previsto en el Teatro Diana, como parte de su gira por México, marcando su regreso a la ciudad tras más de 10 años.

Comunicado OCESA por concierto de Jason Mraz (X | @ocesa_total)

Jason Mraz cancela concierto en Guadalajara; OCESA explica reembolsos y proceso para recuperar el dinero

De acuerdo con OCESA, la cancelación del concierto de Mraz en Guadalajara es definitiva y no se programará una nueva fecha para el espectáculo originalmente previsto.

La promotora indicó que los boletos adquiridos serán reembolsados en su totalidad mediante el mismo canal utilizado durante la compra, ya sea en línea o en taquilla.

Jason Mraz (Instagram | Jason Mraz)

Quienes compraron entradas mediante la página web o la aplicación recibirán el reembolso automático en la tarjeta bancaria utilizada como método de pago.

En el caso de boletos adquiridos en taquillas físicas o puntos de venta autorizados, los asistentes deberán acudir al lugar con su entrada para solicitar el reembolso.

Hasta ahora, la cancelación sólo aplica para Guadalajara y no afecta otros conciertos programados en México dentro de la gira del artista estadounidense.

El show representaba el regreso de Mraz a la llamada Perla Tapatía, ciudad donde no se presentaba desde hace más de 10 años.

La cancelación se suma a otros conciertos suspendidos recientemente en México, incluidos espectáculos de P!nk, Carolina Ross y Lucho SSJ, lo que ha generado especulaciones entre fans sobre posibles motivos de seguridad.